Quiero que te conozcas muy bien. Por ese motivo, te presento un test visual que puede exponer todo sobre tu personalidad más rápido de lo que crees. Si te preguntas si yo ya participé en el mismo, mi respuesta es “sí”. Recomiendo esta prueba al 100 % porque es igual de efectiva que “la que muestra un oscuro secreto de tu personalidad, según la forma en que sujetas un lápiz” y “la que determina si eres un líder innato, de acuerdo al tamaño de tu mano”.

Para que obtengas la información exacta sobre tu persona con este test visual es necesario que menciones cuál es la forma de tus cejas. Esa respuesta la darás eligiendo una de las opciones que aparecen en la imagen que he dejado más abajo. La sinceridad es fundamental. No lo olvides. Que mentir no esté dentro de tus planes.

Mira la imagen del test visual

Como puedes apreciar en la imagen, hay, en total, cinco tipos de cejas. Si gustas, para que des una respuesta precisa, observa primero tu reflejo en un espejo y luego elige una de las alternativas. No te tomará mucho tiempo participar en la prueba, así que aprovecha. Con respecto a los resultados, estos son impactantes, pero no poseen validez científica.

Lee los resultados del test visual

Opción 1:

Si tienes estas cejas, eres una persona confiable, capaz de hacer varias cosas al mismo tiempo y muy bien. Además, puedes solucionar cualquier conflicto que se presente rápidamente. Posees grandes habilidades de organización.

Opción 2:

Si tienes estas cejas, jamás dejas algo incompleto. Consideras que siempre se debe seguir hacia adelante. Todo lo haces bien.

Opción 3:

Si tienes estas cejas, siempre estás listo(a) para ayudar a otros. Eres amable, sutil y muy sociable. Haces amigos con facilidad. Posees un carácter muy reactivo.

Opción 4:

Si tienes estas cejas, solo te importa tu bienestar. Eres individualista. Ves tus objetivos con claridad. No te interesa demostrar tu superioridad porque sabes que eres bueno(a). No pierdes el tiempo en conversaciones vacías.

Opción 5:

Si tienes estas cejas, eres una persona paciente, seria, responsable y noble. Siempre logras organizar tu vida. Te caracterizas por tener un agudo sentido de la justicia y por tu deseo de abrazar al mundo entero.

¿Qué puedes aprender desarrollando este test?

Gente como tú y yo, por lo general, cree de manera errónea que la mayor parte de las personas comparten los mismos puntos de vista, actitudes, opiniones y rasgos que ellos, por lo que recurriendo a este tipo de actividades podemos llegar a entendernos mejor, al mismo tiempo que nos ayudará a desarrollarnos.

