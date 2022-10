Hoy te traemos un nuevo test visual en Depor. Sabemos que si estás aquí es porque te gusta pasar momentos divertidos resolviendo test, acertijos, retos y otras amenidades que ponen a prueba tus habilidades cognitivas. Para participar solo debes mirar fijamente la imagen donde se ve a una muchacha empujando a otra que está montada sobre un columpio. Tienes solo cinco segundos para hallar el error. Si al final de varios intentos no logras encontrar la solución, te invitamos a verla en la parte final del texto.

Este desafío lógico viene a cargo de Small Joys, el cual promete poner a prueba todo de ti, por lo que el reto está servido, pero no dudes ni por un minuto que te vas a divertir mucho. Debes tener en cuenta que las estadísticas no están a tu favor, pues 9 de cada 10 personas en Internet no dio con el resultado durante su primer intento.





MIRA LA IMAGEN DEL TEST VISUAL

Imagen completa del reto viral. (Foto: Small Joys)

AQUÍ ESTÁ LA SOLUCIÓN DEL TEST VISUAL

Bien, como ya lo debes imaginar, la clave del triunfo en este reto viral es agudizar tu habilidad visual, pero también potenciar al máximo tu capacidad de observación, sobre todo, porque tan solo cuentas con 30 segundos para dar con el error en la imagen de las dos chicas y el columpio.

Bien ¿pudiste dar con lo que está mal con la figura? ¿Aún no? Mira con mucho detenimiento. Te damos una pista: enfócate en la muchacha de cabello rubio ¿lo encontraste? Si la respuesta es negativa aquí está la respuesta: el cabello de la chica sopla en la dirección equivocada.

Test visual solucionado: el cabello de la muchacha ondea en el sentido incorrecto del viento. (Foto: Small Joys)

¿Qué es un test visual?

Un test visual es un ejercicio de concentración y atención que pone a prueba tus habilidades cognitivas para realizar una tarea. Cabe precisar que todas las actividades que realizamos requieren la utilización de nuestras funciones cerebrales, lo que implica millones de conexiones neuronales repartidas por los lóbulos cerebrales para desenvolvernos adecuadamente con nuestro entorno y procesar información por diversos canales.

