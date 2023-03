Se te acaba de presentar una oportunidad de oro. Tú, ahora mismo, puedes saber cómo eres realmente. Para que obtengas esa información sobre tu persona solo tienes que participar en el test visual que te traemos el día de hoy, el cual consiste en mirar la imagen y responder si viste primero el sol o la mujer.

¿Qué es lo que dicen los usuarios sobre la prueba en las redes sociales? Pues que brinda resultados sumamente increíbles. Han quedado encantados con todo lo que llegaron a saber sobre sí mismos y esa misma experiencia la puedes vivir en este preciso momento. ¡Aprovecha el tiempo libre que tengas! ¡No te vas a arrepentir!

Pero antes de que des tu respuesta, vamos a indicarte algo que consideramos importante: los resultados del test visual no poseen validez científica. Si creías lo contrario, ahora ya sabes la verdad. Esperamos que eso no te quite las ganas de participar en la prueba. Recuerda que muchas otras, como la que es capaz de revelar el mayor temor de tu vida de acuerdo a lo primero que veas en la imagen, son así.

Instrucción para el desarrollo del test visual

La sinceridad juega un papel muy importante en este test visual que consiste en responder si viste primero el sol o la mujer en la imagen. No se te vaya a ocurrir mencionar otra cosa. Las alternativas indicadas son las únicas presentes en la ilustración. Cada una esconde un significado que podrás leer más abajo.

Mira aquí la imagen del test de visual

Esta ilustración te muestra dos alternativas: el sol y la mujer. Para que sepas cómo eres, dinos qué viste primero. (Foto: MDZ Online)

Mira aquí la solución del test visual

Sol:

Si viste primero el sol, te caracterizas por ser una persona creativa, generosa, atenta y muy amable. Eres bueno(a) dando consejos, pero pocas veces los aplicas en tu vida. El miedo a lo que podrían decir de ti te limita. Guardas los secretos más profundos de mucha gente.

Mujer:

Si viste primero a la mujer, eres muy fiel, leal y celoso(a). Creas historias en tu cabeza que no suelen suceder en la vida real. Nunca harías algo para herir a otra persona de manera intencional. No soportas sentirte rechazado(a).

¿Qué es un test visual?

Un test visual es lo que te permitirá conocer cómo eres en realidad. Por lo general, las pruebas que circulan en las redes sociales consisten en contestar una pregunta: ¿Qué viste primero en la imagen? La respuesta hará que el internauta descubra cuál es su verdadera forma de ser.