El sueño de muchas personas (me incluyo) es tener una casa propia con el suficiente espacio para vivir con comodidad. Sé que ello requiere de mucho trabajo. Es por eso que todos los días me esfuerzo bastante en mi centro de labores. Dicho esto, te presento un test visual en el que debes mirar la imagen de abajo y luego indicar cuál es la vivienda que prefieres entre las que aparecen en la ilustración. Apenas contestes con la verdad descubrirás cómo eres realmente. ¿No te parece impresionante? Hasta ahora no salgo de mi asombro. Siento que me he ganado la lotería con esta prueba que está dando la hora en varias redes sociales. Anímate a participar. No lo pienses tanto.

Imagen del test visual

¿Cuántas casas hay en la imagen del test visual? Seis. Todas son viviendas muy amplias y lucen geniales porque están rodeadas de vegetación. Si me preguntas, se me hizo difícil quedarme con una, pero es una decisión que uno debe tomar. Cuando ya estés listo(a), será momento de leer los resultados de la prueba. Ojo que estos no poseen validez científica, como muchos piensan.

TEST VISUAL | Esta imagen te muestra seis casas diferentes. Indica cuál es la que prefieres. (Foto: namastest.net)

Resultados del test visual

Casa 1:

Si esta es la casa que prefieres, detestas la improvisación. Consideras que solo se obtienen buenos resultados con la planificación. Eres una persona con un pensamiento muy estructurado.

Casa 2:

Si esta es la casa que prefieres, siempre buscas viajes, deportes o actividades que iluminen tu vida. Deseas disfrutar tu vida al máximo. Eres una persona muy divertida, entusiasta y noble.

Casa 3:

Si esta es la casa que prefieres, eres muy exigente contigo mismo(a). Sabes muy bien lo que quieres. Siempre trabajas con amor y eficiencia para alcanzar tus objetivos.

Casa 4:

Si esta es la casa que prefieres, detestas los enfrentamientos y los contratiempos. Siempre quieres que haya armonía en tu vida. Eres una persona comprensiva, respetuosa y sincera.

Casa 5:

Si esta es la casa que prefieres, eres una persona muy emocional. Tienes la capacidad de sentir el dolor y la alegría de los demás. Percibes el mundo a través de los sentimientos.

Casa 6:

Si esta es la casa que prefieres, siempre tienes algo que decir. Eres una persona muy metódica. Te encanta el conocimiento. Estás interesado(a) en saber cómo funciona el mundo.

¿Este test visual te pareció interesante porque te permitió aprender más sobre tu forma de ser o personalidad? Estas pruebas resultan muy interesantes por la información que brindan. ¡Tienen bien ganada su popularidad en las redes sociales!

La importancia del autoconocimiento

En la página web cepsicologia.com se explica que el autoconocimiento es fundamental, ya que le permite a una persona saber lo que quiere en la vida, “ya sea en grandes proyectos o en el día a día”. Además, le permite gestionar mejor sus emociones, “incluso en las situaciones más difíciles”.

