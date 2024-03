Créeme que no está mal que te guste más una fruta que otras. Es normal. Precisamente, en este test visual tienes que indicar cuál es tu favorita, teniendo en cuenta las opciones presentes en la imagen de abajo. Al dar tu respuesta, podrás conocer bastantes cosas sobre tu personalidad. ¡Sí, así de fácil! Cuando encontré esta prueba, quedé impactado(a). No lo podía creer. Luego de haber participado en la misma y de descubrir aspectos que me hacen único, me prometí ayudar a los demás. ¿De qué manera? Pues difundiendo este contenido para que mucha gente tenga la misma oportunidad que yo.

Imagen del test visual

En la imagen del test visual puedes apreciar bastantes frutas. Hay naranjas, plátanos, fresas, limones, manzanas y una sandía. ¿Cuál es tu favorita? Una vez que respondas, deberás leer los resultados de la prueba. Estos no poseen validez científica. Si bien hay usuarios que aseguran que sí, te recalco que eso no es verdad.

TEST VISUAL | En esta imagen hay bastantes frutas y tú solo debes indicar cuál es tu preferida. (Foto: namastest.net)

Resultados del test visual

Naranja:

Si tu fruta favorita es la naranja, cumples tus promesas. Tiendes a compararte con los demás, por lo que sueles sentirte mal al sentir que otros te ganan. Aceptas la responsabilidad de hacer las cosas bien a la primera. Tienes una tendencia natural a corregir la acción y el efecto.

Sandía:

Si tu fruta favorita es la sandía, muchas veces tus grandes ideas quedan inconclusas por tu falta de continuidad. Eres una persona que no pierde el entusiasmo ni la alegría. Sueles estar interesado(a) en la música, en viajes, en deportes, en la moda, etc.

Plátano:

Si tu fruta favorita es el plátano, el tiempo privado y el espacio personal son muy importantes para ti. Valoras el conocimiento. Te sientes cómodo(a) compartiendo pensamientos con personas que consideras interesantes. Anhelas la independencia a nivel laboral, social y económico.

Fresa:

Si tu fruta favorita es la fresa, ofreces ayuda a quienes sufren. Eres una persona empática, emocional, especial y creativa. Posees grandes posibilidades y habilidades.

Limón:

Si tu fruta favorita es el limón, sientes la necesidad de imponer tus puntos de vista e ideas. Eres una persona que permanece a la defensiva. También destacas por ser fuerte, valiente y justo(a).

Manzana:

Si tu fruta favorita es la manzana, eres una persona confiable, amable y dispuesta a ayudar. Te interesa evitar la ira y el conflicto. Cuando surge un problema, sueles actuar como mediador.

¿Este test visual te pareció interesante porque te permitió aprender más sobre tu forma de ser o personalidad? Estas pruebas resultan muy interesantes por la información que brindan. ¡Tienen bien ganada su popularidad en las redes sociales! Si quieres participar en otras igual de buenas que esta, te cuento que hay una gran lista que puedes mirar en cualquier momento. Solo tienes que darle clic al siguiente enlace con más test visuales en Depor, y listo. ¿Te animas?

¿Cuándo inicia el desarrollo de la personalidad?

Para responder esta interrogante, te comento que en la página web de Canal Salud IMQ se indica que “el desarrollo de la personalidad se inicia desde que nacemos, aunque es en la adolescencia cuando comienzan a sentarse las bases que nos definirán mentalmente. La búsqueda de nuestra propia identidad requiere de exploración, pensamiento crítico y confianza en uno mismo”.

