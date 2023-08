Este no va a ser un día como cualquier otro, ya que ingresaste a esta nota de Depor para participar en un test visual que revelará tu verdadera forma de ser rápidamente. No hay ningún truco aquí. Por eso la prueba no deja de ser comentada por varios usuarios. Está en el mismo nivel que “la que expone tu misión en la vida” y “la que saca a la luz si eres agresivo o sumiso”.

Antes de que te sumes a este test visual, te pido que pienses en cómo duermes. Y es que en la imagen que hallarás más abajo se aprecia a una mujer soñando en distintas posiciones. Tú tienes que elegir la postura que usas para descansar plácidamente. Sí, nada más eso.

La imagen del test visual

El significado de la alternativa que hayas seleccionado lo leerás en la sección de resultados. Definitivamente, te vas a sorprender, pero ten en cuenta que estos no poseen validez científica, como muchos piensan. Si eso no es un problema para ti, ¡adelante! Los usuarios que participaron en el test visual no se arrepintieron, pues quedaron encantados.

TEST VISUAL | En esta imagen se aprecia a una mujer durmiendo en diferentes posiciones. (Foto: namastest.net)

Lee los resultados del test visual

Posición al dormir 1:

Si duermes en esta posición, eres gentil, vulnerable, tímido(a) y sensible. Siempre ayudas a los demás. En tu vida profesional, destacas por ser una persona seria. Piensas demasiado en cosas que no puedes controlar.

Posición al dormir 2:

Si duermes en esta posición, eres una persona muy introvertida. Te encanta la rutina. Te tomas en serio las críticas y opiniones de los demás. También sobresales por ser perfeccionista.

Posición al dormir 3:

Si duermes en esta posición, eres una persona sociable, divertida y buena. Los demás pueden confiar en ti. Entiendes la importancia de tener contactos.

Posición al dormir 4:

Si duermes en esta posición, no demuestras tu debilidad a la hora de comunicarte con la gente. Te encantan los deportes y las aventuras.

Posición al dormir 5:

Si duermes en esta posición, eres una persona abierta a las relaciones, a los cambios y las nuevas experiencias. Destacas por ser suspicaz. No confías fácilmente en los demás. Te es difícil tomar grandes decisiones.

Posición al dormir 6:

Si duermes en esta posición, eres una persona segura de sí misma y leal. Para ti, la amistad está por encima de todo. También sobresales por ser empático(a).

¿Aprendo algo al resolver este test?

Gente como tú y yo, por lo general, cree de manera errónea que la mayor parte de las personas comparten los mismos puntos de vista, actitudes, opiniones y rasgos que ellos, por lo que recurriendo a este tipo de actividades podemos llegar a entendernos mejor, al mismo tiempo que nos ayudará a desarrollarnos.

