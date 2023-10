Nuestras acciones reflejan bien quiénes somos. Te lo menciono porque en este test visual tienes que mirar la imagen de más abajo para luego indicar qué harías primero. Solo haciendo todo ello podrás descubrir cómo eres realmente. ¿Es una oportunidad única? ¡Por supuesto que sí! Deja todo lo que estés haciendo para que participes en la prueba.

No está de más recalcarte que si mientes, la información que recibirás no será exacta. La única forma de que te conozcas es dando una respuesta sincera. Los usuarios que engañaron a la hora de participar, se arrepintieron porque se dieron cuenta que perdieron su tiempo. No cometas el mismo error.

¿Qué se ve exactamente en la imagen? Pues el interior de una casa, donde una tetera necesita ser apagada, un bebé llora desconsoladamente, un teléfono está sonando y un perro está mordiendo un cojín. Ahora que ya te indiqué todo ello, responde qué harías primero. Para que sepas el significado de tu contestación, lee los resultados de la prueba. Estos te dejarán boquiabierto; sin embargo, ten en cuenta que no poseen validez científica.

Los resultados del test visual

Apagar la tetera:

Eres una persona apasionada y bastante irascible. Nada te impide alcanzar tu objetivo. Tomas decisiones rápidamente. Te aburres de la monotonía. No te agradan las sorpresas. Te resulta más fácil seguir un plan. Te preocupas por tu seguridad.

Contestar el teléfono:

Eres una persona centrada y diplomática. Puedes comunicarte fácilmente. Te gusta hacer amigos y ser el centro de atención.

Atender al bebé que llora:

Eres una persona tranquila e ingeniosa. Estás dispuesto(a) a sacrificarte por el bien de los demás. Disfrutas ayudar a los demás. Valoras las relaciones humanas. Te da miedo la soledad.

Detener al perro que muerde el cojín:

No puedes soportar el desastre. Es importante que mantengas todo bajo control. Eres una persona que conoce las respuestas de muchas preguntas.

¿Aprendo algo al resolver este test?

Gente como tú y yo, por lo general, cree de manera errónea que la mayor parte de las personas comparten los mismos puntos de vista, actitudes, opiniones y rasgos que ellos, por lo que recurriendo a este tipo de actividades podemos llegar a entendernos mejor, al mismo tiempo que nos ayudará a desarrollarnos.

