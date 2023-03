Queremos que aproveches al máximo el tiempo libre que tengas. Por esa razón te traemos el día de hoy un test visual que te permitirá saber cómo eres realmente. Para recibir esa información importante debes indicar si viste primero las manos o el corazón en la imagen. ¡Nada más! ¡Oportunidad única!

Las alternativas que mencionamos son las únicas presentes en la ilustración. ¡No hay más! ¡Ojo! Asegúrate de no mentir a la hora de responder. Si engañas, quien se perjudicará eres tú, pues habrás perdido tu tiempo participando de manera incorrecta en esta prueba. ¡No digas después que no te avisamos!

En las redes sociales podemos encontrar muchos comentarios positivos relacionados al test visual que motivó esta nota de Depor. Realmente los resultados que arroja son espectaculares, pero ojo a lo siguiente: no poseen validez científica como muchos piensan. No dejes que te engañen. Nosotros siempre te informamos con la verdad.

Mira aquí la imagen del test visual

Esta ilustración te muestra dos alternativas: las manos y el corazón. Para que sepas cómo eres realmente, dinos qué viste primero. (Foto: MDZ Online)

Mira aquí la solución del test visual

Manos:

Si viste primero las manos, no soportas que te digan qué hacer. Destacas por ser travieso(a). Te encanta estar en pareja. En tus relaciones amorosas eres fiel. Consideras que todos tenemos una media naranja esperando ser hallada. La zona de confort no es para ti. Huyes de los lugares donde no te permiten crecer. Con frecuencia buscas nuevas aventuras. Nunca te quedas en un mismo sitio durante bastante tiempo. Vives como si no existiera un mañana.

Corazón:

Si viste primero el corazón, tratas de ver el lado bueno a todo. Tu familia es muy importante para ti. Perdonas fácilmente. No guardas rencor. Disfrutas la libertad y el tiempo al aire libre. Nunca prejuzgas a quienes te rodean. Sobresales por tener una mente abierta. Te dejas sorprender con lo que pasa día a día.

¿Qué es un test?

Un test visual es lo que te permitirá descubrir cómo eres en realidad. Por lo general, las pruebas que circulan en las redes sociales consisten en contestar una pregunta: ¿Qué viste primero en la imagen? La respuesta hará que el usuario conozca su verdadera forma de ser.

