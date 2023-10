Quizás presionas más de lo normal o lo sostienes de forma poco ortodoxa. Lo cierto es que la manera de sostener o coger el bolígrafo puede darnos muchos datos sobre nuestra personalidad. En la actualidad este es un test visual muy revelador y que goza de mucha aceptación entre los usuarios. La manera de conseguir los resultados es lo que capta la atención de los internautas, pues simplemente tendrás que elegir una de las alternativas que te mostraremos. Pero ojo, esta respuesta debe ser sincera ya que de lo contrarios los resultados que logres conseguir, seguramente, te decepcionarán.

Mira la imagen del test visual

En esta ilustración solamente se aprecian dos alternativas. Ambas son dos formas de sostener el bolígrafo, quizás las más frecuentes. Aquí solo vamos a requerir que seas sincero y luego de analizar cada opción escojas aquella que usas tu con regularidad. Es decir, elijas la forma en que realmente sostienes el bolígrafo o lapicero, según sea el caso. Después de ello, te invitamos a leer con mucha atención el significado de tu elección.

Tienes que elegir una de la dos alternativas que te mostramos. Sé sincero y luego de ello podrás conocer los resultados del test visual.| Foto: jagranjosh

Conoce los resultados del test visual

Opción 1

Si sostienes el bolígrafo entre el pulgar, el índice y el dedo medio , tus rasgos de personalidad revelan que puedes ser tanto analítico como emocional, dependiendo de la situación. Por un lado, sueles ser muy lógico y analítico. Eres bueno pensando críticamente y resolviendo problemas. También es posible que se sienta atraído por carreras en ciencias, ingeniería o negocios. Por otro lado, también eres muy emocional. Eres profundamente empático y compasivo. También es posible que se sienta atraído por carreras en las artes, las humanidades o los servicios sociales.

En general, valoras a menudo la estabilidad y la estructura. Esto no significa que no te gusten los planes espontáneos, pero debe haber cierto orden en el plan. Te gusta equilibrar las cosas. Tienes una gran fuerza de voluntad y resistencia mental, lo que también te convierte en una persona confiable y digna de confianza. A menudo das sabios consejos. La gente te encuentra firme y misterioso. Sin embargo, a veces también tiendes a perder la calma y a entablar discusiones acaloradas. No le gusta regañar o molestar a los demás.

Opción 2

Si sostiene el bolígrafo con el pulgar superpuesto a los dedos , sus rasgos de personalidad revelan que podría ser una persona emocionalmente inteligente y muy expresiva. Tiendes a conectarte profundamente con los demás. Eres una pareja cargada de emociones, que te apoya y sabe escuchar. También es posible que a menudo te sientas abrumado por las emociones. Usted también puede ser influenciado fácilmente si carece de resistencia mental. Debido a la enorme influencia de las emociones, es posible que te encuentres analizando y pensando demasiado las cosas. También puede volverse bastante ansioso en sus relaciones o situaciones estresantes. A menudo disfrutas de la compañía de personas de ideas afines y de aquellas que no te mantienen en situaciones oscuras o confusas.

Sin embargo, eres bastante ambicioso y emprendedor en tu carrera. Tienes ideas e imaginaciones expansivas que a menudo puedes poner en práctica. Eres un buen productor, escritor, artista, músico, etc. Floreces bien en los campos que requieren innovación y nuevas ideas. No le gusta trabajar en un trabajo monótono o en una cultura rutinaria.

Conoce más de tu personalidad en este test visual