Este novedoso test visual está lleno de revelaciones. La prueba que te presento enseguida tiene la facultad de indicarte cuál es tu temor más grande, con simplemente ser sincero e indicar cómo es la forma y tamaño de tus pestañas. Te brindaremos una serie se alternativas, y tendrás que únicamente señalar cuál de todas las opciones se parece a la tuya. Como indicamos, el requisito más importante aquí es indicar con la verdad tu respuesta, ya que dependiendo de ella accederás a los resultados.

Mira la imagen del test visual

Es importante que observes con mucho cuidado la gráfica que voy a presentarte y que sobre todo seas exacto cuando escojas la alternativa adecuada. Luego de analizar por algunos segundos, será momento de señalar tu respuesta y después lee con atención el significado de la misma.

Mira la gráfica del test visual y luego de analizar brinda una respuesta para conocer más sobre tu personalidad. | Foto: chedonna

Conoce los resultados del test visual

Opción 1

Eres alguien que le teme a la muerte, pues crees que tus días podrían terminarse sin haber cumplido todos tu sueños de manera eficaz.

Opción 2

Los problemas son tu más grande miedo, ya que odias enfrentarlos y se te conoce por siempre querer evitarlos para no tener que buscar soluciones.

Opción 3

Tu mayor temor está en tu círculo cercano, no dejes que se aprovechen de ti por tu inseguridad de no querer quedarte solo. Eso no es lo correcto.

¿Cuándo inicia el desarrollo de la personalidad?

Para responder esta interrogante, te comento que en la página web de Canal Salud IMQ se indica que “el desarrollo de la personalidad se inicia desde que nacemos, aunque es en la adolescencia cuando comienzan a sentarse las bases que nos definirán mentalmente. La búsqueda de nuestra propia identidad requiere de exploración, pensamiento crítico y confianza en uno mismo”.

