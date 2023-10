Analizar el estado de nuestra mente no es sencillo. Es posible que necesitemos evaluaciones clínicas o profesionales para determinar realmente cómo se encuentra. Pero déjame decir que el test visual que te presento en este momento tiene la completa capacidad de brindar información precisa sobre lo que realmente viene ocurriendo en tu cabeza. Si tienes duda de la veracidad de esta prueba, te invito a desarrollarla rápidamente. Bastará una elección sincera para obtener toda esa información.

La imagen del test visual

Veremos la gráfica central a continuación y tienes que saber algo concreto. Ten en cuenta que nada de lo que podamos ver se replicará en nosotros si no somos lo más sinceros posible. Es decir, al visualizar la imagen, tenemos que quedarnos solo con la opción que más nos interesa, sea por lo que creamos que sea. De esta manera estaremos cerca de la respuesta definitiva.

Escoge con sabiduría la opción que consideres adecuada para ti y descubrirás en este test visual el estado de mente.| Foto: namastest

Descubre los resultados del test visual

Dibujo 1

Tienes una tendencia a minimizar las cosas que ocurren, debido a la seguridad que tienes en ti mismo y a la capacidad para enfrentar ciertas dificultades. Pero permite ser un poco más permeable, la perfección no existe.

Dibujo 2

Te gusta ocultar todo lo que vales, posiblemente por poseer una gran inseguridad ante los demás. Pero el hecho de estar todo el tiempo alerta puede servirte para defenderte de algunos ataques. Intenta no caer en el pesimismo.

Dibujo 3

Ocultas también tu valor real pero aquí no es debido a tus inseguridades, sino para tapar un ego preponderante, para no parecer arrogante con el resto. Intenta no ponerte siempre por encima del resto.

Dibujo 4

Seguramente la elección de este dibujo te hace como alguien propenso a las críticas, que no está del todo conforme con lo que hace con su vida. El pesimismo tiene un paso adelante por sobre el resto y eso se nota en cada uno de tus movimientos y declaraciones. Intenta recuperar a aquellas personas que has perdido por tu actitud.

Te invito a conocer más de tu personalidad en este test