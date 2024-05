El estudio de la percepción visual ha sido una herramienta fascinante para entender aspectos profundos de nuestra mente y personalidad. Los test visuales se han utilizado durante décadas para desvelar facetas ocultas de nuestra psique, facilitando una comprensión más completa de nosotros mismos. ¿En qué consiste este desafío visual? Mira detenidamente la imagen de la prueba, la cual está compuesta por dos figuras y escoge cuál te gusta más. Una vez tengas tu elección, dirígete hasta la parte final de la nota y lee su significado. Ojo, te recomendamos no hacer trampa y completar el test de manera consciente, siendo una persona completamente sincera para no desviar el objetivo. La percepción visual no es simplemente el acto de “ver” objetos; es un proceso complejo en el que el cerebro interpreta señales recibidas por los ojos y las convierte en datos significativos. Al explorar y reflexionar sobre estas percepciones, puedes obtener valiosas pistas que te ayudarán a comprender mejor tu mundo interior y a vivir una vida más plena y consciente.

Observa la imagen del test visual

Test visual: conoce tu lado más oculto. (Foto: MDZOL)

Mira los resultados del test visual

Si viste un conejo...

Si viste rápidamente esta figura, significa que tu personalidad está dotada de una gran inteligencia, así que para ti es muy fácil resolver problemas. Eres una persona muy valiente y no le tienes miedo a nada, además detestas equivocarte, así que siempre te tomas el tiempo necesario para analizar las desventaja y beneficios de tus acciones antes de cualquier cosa. Asimismo, eres una persona sumamente tranquila y siempre compartes tu paz con tus seres queridos. Destacas siempre en tu círculo por tener un punto de vista objetivo, así que tus amigos suelen acercarse a ti para pedirte un consejo.

Si viste un helado...

Si el helado llamó tu atención, significa que tienes una personalidad curiosa que ama los retos, así que casi siempre estás buscando aventuras nuevas que te pongan a prueba. Destacas porque no te gusta estar en tu zona de confort, por lo que siempre estás encontrando formas diferentes de vivir tu vida.

Te recomiendo ver este video

Este test de personalidad revelará por qué eres distinto al resto de personas que te rodean.