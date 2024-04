La percepción es un factor determinante al momento de desarrollarnos en nuestros día a día y posee gran influencia en cómo hablamos con quienes nos rodean. El test visual nos dará una visión más clara sobre si somos atentos y cómo lo reflejamos. Quizá existen situaciones en las que siempre estamos dispuestos a ayudar viendo dificultades que se presentan. La prueba consta de dos figuras distintas, ubicadas de manera interceptada, en un fondo verde. No existe respuesta correcta alguna porque no todos pensamos igual, pero te pido que seas 100% sincero contigo mismo al momento de ir párrafos abajo. Según lo que veas, puede que no te limitas a hacer nada y echas manos a la obra en todo lo que te genere placer porque consideras que el paso por este mundo es breve. Otra posibilidad es que odias que te digan que realices algo o te impongan qué escoger. ¿Listo?

Observa la imagen del test visual

Test de personalidad: descubre si eres una persona atenta. (Foto: MDZOL)

Mira los resultados del test visual

Si viste primero el gato...

Si viste primero el gato, sobresales por ser amable, bondadoso(a) y muy atento(a). No te limitas a hacer nada. Haces todo lo que te genere placer porque consideras que el paso por este mundo es breve. Tu familia es muy importante para ti. Con tal de ver felices a tus familiares eres capaz de hacer cualquier cosa. Rara vez elaboras juicios de valor sobre alguien que no conoces.

Si viste primero las flores...

Si viste primero las flores, consideras que lo más valioso es tener la libertad de escoger y hacer lo que uno desee. Mucha gente te admira porque haces tus cosas sin importar el qué dirán. Odias que te digan que realices algo o te impongan qué escoger. Eres una persona auténtica. Pareces frío(a), pero llegas a ser amoroso(a) y cariñoso(a).

