Cuando me sucede un suceso inesperado, mis emociones salen a brote. Por suponer, si cumplo algún objetivo que me he trazado desde hace una gran cantidad de tiempo, suelo estar muy feliz, pero en caso de que tenga una discusión o recibo una mala noticia, mis facciones demuestran tristeza y un poco de malestar. Es por ello que cada hombre o mujer cuenta con estas características, sin embargo, algunos les cuesta identificar cuáles son los que más predominan en su ser interior. Fue así que decidí enseñarte un nuevo test visual que te brindará esa información en cuestión de minutos de una forma sencilla y será entretenida para que lo disfrutes en tus momentos libres. De acuerdo a mi experiencia, me quedé sorprendido por lo que leí al seleccionar una de las figuras que muestra la imagen y no tengo dudas que también causará lo mismo en ti. ¿Preparado para afrontarlo?

Imagen del test visual

En la imagen del reto visual, podrás observar tres diferentes tipos de velas con colores llamativos. Para conocer qué emocionas predominan en tu ser interior, solo tienes que hacer este sencillo paso: seleccionar la que más te agrade visualmente. Recuerda, tendrás una oportunidad para jugar, pues no está permitido escoger otro y tómate el tiempo que necesites.

TEST VISUAL | Trata de estar conforme con la vela que hayas seleccionado. (Foto: freepik)

Resultados del test visual

VELA 1

De haber seleccionado la primera figura, te cuento que eres una persona que suele estar feliz en todo momento. Pese a las complicaciones que se presenten en tu vida, lo tomas de la mejor forma y tratas de afrontarlo con convicción. Es más, al cumplir tus metas, sueles demostrar satisfacción y deseas seguir por ese camino de éxitos.

VELA 2

¿Te agradó esta figura? Ello revela que la ira forma parte de ti, pues lo demuestras cuando diferentes sucesos no están siendo favorables. También debo añadir que estás acostumbrado a ser orgulloso, ya que la arrogancia es un defecto que te cuesta mejorar, pero todo es posible para que logres ser una mejor persona.

VELA 3

La vergüenza y la culpa son aquellas emociones que más predominan en ti. Habitualmente, te resulta más difícil de lo normal expresarte ante las demás personas o demostrar tus virtudes, pero eso no sería todo, cuando sucede algún hecho desagradable, consideras que eres responsable de ello y la sensación de culpabilidad no desaparece hasta que se haya solucionado.

Descubre más sobre tu personalidad con estos 5 test visuales

