Los test visuales son contenidos que se han ganado el cariño de muchos usuarios. ¿El motivo? Entretienen y, al mismo tiempo, brindan información relevante. El de aquí, por ejemplo, revelará qué personalidad tienes, siempre y cuando indiques cuál es tu mandala favorito. ¿Aceptas el trato?

Para que participes correctamente en la prueba, debes mirar con atención la imagen que acompaña la nota. Al observarla te darás cuenta que presenta varios mandalas. Uno de ellos te acabará gustando bastante, tanto así que no dudarás en señalar que es tu preferido. ¡Solo menciónalo!

Imagen del test visual

¿Cuántos mandalas hay en la imagen? Pues seis. Todos lucen geniales. Aunque te sea difícil indicar cuál es tu favorito, debes hacerlo, ya que no hay otra forma de que sepas qué personalitad tienes si no das esa respuesta sincera. ¡Ya sabes! Los resultados están abajo. Antes de que los leas, recuerda que no poseen validez científica.

TEST VISUAL | Esta imagen te permite apreciar varios mandalas. Elige tu favorito. (Foto: genial.guru)

Resultados del test visual

Mandala 1:

Si este es tu mandala favorito, eres una persona dedicada, justa, incapaz de ser desleal y de tener una actitud equivocada. Siempre estás dispuesto(a) a ayudar.

Mandala 2:

Si este es tu mandala favorito, eres una persona amable. Das buenos consejos. Sabes guardar secretos.

Mandala 3:

Si este es tu mandala favorito, estás dispuesto(a) a hacer todo con tal de que tus sueños se hagan realidad. No te da miedo correr riesgos. Tienes confianza en ti mismo(a).

Mandala 4:

Si este es tu mandala favorito, eres una persona carismática. Posees una gran imaginación.

Mandala 5:

Si este es tu mandala favorito, te preocupas por el bienestar de tus seres queridos. A menudo te preguntas cómo hacerlos más felices.

Mandala 6:

Si este es tu mandala favorito, eres una persona honesta, íntegra y bondadosa.

¿Cuándo inicia el desarrollo de la personalidad?

Para responder esta interrogante, te comento que en la página web de Canal Salud IMQ se indica que “el desarrollo de la personalidad se inicia desde que nacemos, aunque es en la adolescencia cuando comienzan a sentarse las bases que nos definirán mentalmente. La búsqueda de nuestra propia identidad requiere de exploración, pensamiento crítico y confianza en uno mismo”.

