¿Te has preguntado por actúas de manera diferente en distintas circunstancias? Pues tu carácter es muy cambiante, pero en el siguiente test visual nos encargaremos de revelar cómo es verdaderamente este aspecto de tu personalidad y todo ello con simplemente mirar la ilustración que te dejaremos por algunos segundos.

La imagen se aprecia claramente una flor y dos rostros. Pero existen varios elementos distintos que posiblemente también llamen tu atención o que tu personalidad considere relevante. Es por eso que tendrás solo unos 5 segundos para que tus ojos capten alguna figura de manera inmediata y esa será la clave para obtener los resultados del test visual.

Cuando ya tengas una respuesta, lo siguiente es que busques el significado de ese elemento en la lista que mostraremos líneas más abajo. Allí, descubrirás cuál es tu verdadero carácter. ¿Quieres conocer más sobre ti?

La imagen abstracta del test visual

En la imagen del test visual se ve una flor, dos rostros, el océano y una mano.| Foto: chedonna

Los resultados del test visual

Si has elegido el barco, significa que eres una persona de carácter fuerte que difícilmente se rinde. Tienes objetivos muy claros y sabes perfectamente qué camino te propones tomar para alcanzarlos: ni siquiera temes tener que “ensuciarte las manos” para superar algunas dificultades.

Si has elegido las caras mirándose, significa que eres una persona que concede gran importancia a las relaciones y, en particular, a las de amor. Tus experiencias pasadas, que obviamente no han sido del todo positivas, han desarrollado en ti la conciencia de que no todas las personas que conoces en la vida son personas honestas, por lo que esto te ha hecho desconfiar de aquellos que no conoces bien.

Si el cielo y el mar llamó tu atención, significa que eres una persona de mente muy abierta, fascinada por la idea de imagen, de hacer y construir cosas nuevas. Incluso si trata de ser una persona bastante realista, debe admitirse que su optimismo a menudo se hace cargo. Seguro que más de una vez te ha pasado que, llevado por el entusiasmo, te has lanzado a una nueva aventura o una nueva relación sin calcular bien los riesgos y acabas quemándote.

Si fue la rosa la que captó tu atención, eres una persona de grandes valores, que cree en la justicia, la belleza y el altruismo. Tu alma pura es un faro para todos aquellos a tu alrededor que tienen la suerte de trabajar o simplemente tratar contigo.

¿Este test visual te pareció interesante porque aprendiste más de ti y de tu forma de ser o pensar? Estas pruebas resultan muy interesantes y, en algunos casos, muy difíciles de realizar, pero siempre te dejan una enseñanza. Si quieres seguir poniendo a prueba tus conocimientos, te contamos que hay una gran lista de desafíos y retos que puedes realizar y solo tienes que darle clic al siguiente enlace con más test visuales en Depor, y listo. ¿Te animas?

