Los test visuales existen para ayudarnos a conocernos mucho mejor. El que te presento en esta nota es capaz de exponer los rasgos ocultos de tu personalidad. Sí, no es broma. La prueba no deja de sorprender a los usuarios, así como “la que mostrará tu fortaleza mental, según la forma en que cierres el puño” y “la que sacará a la luz tu manera de ser, de acuerdo a cómo tomes asiento”.

Para que recibas la información que te mencioné al inicio del párrafo anterior tienes que hacer una simple elección. ¿Cuál? Pues debes escoger un outfit de los 5 que aparecen en la imagen que se encuentra más abajo. Esa decisión te permitirá saber muchas cosas sobre ti de una vez por todas.

Mira la imagen del test visual

En la imagen del test visual se pueden apreciar a 5 mujeres en total. Ninguna está vestida igual. Cada una lleva prendas diferentes. Dicho todo ello, elige el outfit que más te llame la atención o te agrade. Sí o sí tienes que escoger uno para que los rasgos de tu personalidad sean revelados.

En esta imagen se puede apreciar a 5 mujeres. Cada una usa ropa distinta. (Foto: jagranjosh.com)

Revisa los resultados del test visual

Outfit 1:

Si elegiste el outfit 1, sabes muy bien lo que quieres en la vida. No te rindes fácilmente. Las críticas no te causan pánico. Las dificultades no te dan miedo. La timidez no va contigo. Eres una persona segura, tranquila, atrevida, resolutiva y sincera. Hablas directamente sobre lo que deseas. Te encanta explorar cosas nuevas.

Outfit 2:

Si escogiste el outfit 2, eres muy optimista y social. Usas tu sonrisa como maquillaje. Puedes llegar a ser frívolo(a), despreocupado(a) y superficial. No te gusta que te vean triste. Mucha gente es capaz de aprovecharse de tu ingenuidad.

Outfit 3:

Si elegiste el outfit 3, prefieres pasar un rato a solas para recuperarte del agotamiento emocional. Eres una persona tímida, reservada, modesta y amable. Perdonas a la gente. Empatizas mucho con los demás. Eres capaz de sacrificar tu propia felicidad con tal de ver alegre a alguien. Te alejas de los problemas. No te agrada la espontaneidad.

Outfit 4:

Si escogiste el outfit 4, eres una persona decidida, lógica, ambiciosa, orgullosa de sí misma, ingeniosa, sofisticada y amable, aunque puedes parecer fría y distante. No haces daño a alguien para conseguir lo que quieres. No puedes ser engañado(a) fácilmente. Eres capaz de lograr lo que quieres.

Outfit 5:

Si elegiste el outfit 5, eres confiable, independiente y feroz. Difícilmente cambias de opinión. Te resulta complicado pedir ayuda o aceptarla. También te cuesta adaptarte a los cambios. Tomas las críticas de manera constructiva. No te lastiman con facilidad.

¿A partir de qué edad se puede definir la personalidad?

La personalidad se constituye a partir de los 18 años y está influenciada por una maduración biológica y la experiencia social en mayor parte. Todo ello hace que tu forma de ser se constituya, aunque hay algunos rasgos que pueden cambiar con la edad, ya sea pueden volverse más sólidos o todo lo contrario.

Otro test visual para ti

Estas cuatro imágenes develarán rasgos de tu personalidad según tu interpretación. Sigue las instrucciones y descubrirás lo que no sabías de ti.