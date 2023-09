No hace falta que hagas nada del otro mundo para que descubras el tipo de persona que eres. Solo tienes que participar en este test visual, que consiste en dar una sola respuesta sincera. ¿Vas a dejar pasar esta oportunidad? La prueba no te hará perder el tiempo. Es excelente, así como la que “saca a la luz información sobre ti” y la que “revela tus virtudes y defectos”.

Para ser directo contigo, te comento que en el test visual de aquí debes responder con sinceridad qué captaste primero en la imagen que dejé más abajo. Mentir no te ayudará en nada. Apenas contestes de manera adecuada, tienes que leer los resultados de la prueba. Así funciona esto.

La imagen del test visual

El cocodrilo y el barco son las únicas opciones presentes en la ilustración. Por lo tanto, no debes mencionar otro elemento. También te informo que el test visual es impresionante, pero no posee validez científica. No te dejes engañar por quienes digan lo contrario. ¡Ya te avisé!

TEST VISUAL | Esta imagen te muestra un cocodrilo y un barco. ¿Qué viste primero? (Foto: namastest.net)

Los resultados del test visual

Cocodrilo:

Si captaste primero el cocodrilo, no te agrada correr riesgos. Eres una persona práctica. Te centras más en los aspectos negativos que en los positivos. Te deprimes y te pones ansioso(a) fácilmente. A pesar de todo ello, tienes habilidades para resolver problemas.

Barco:

Si captaste primero el barco, eres una persona creativa. Sueles prestar mucha atención a los detalles. Posees un lado creativo. Te encanta profundizar en teorías de conspiración. Tienes una gran imaginación. Encuentras soluciones a problemas de una manera única.

¿Desde qué edad se puede definir la personalidad?

La personalidad se constituye a partir de los 18 años y está influenciada por una maduración biológica y la experiencia social en mayor parte. Todo ello hace que tu forma de ser se constituya, aunque hay algunos rasgos que pueden cambiar con la edad, ya sea hacerse más sólidos, o todo lo contrario.

