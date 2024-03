Todos tenemos distintas actitudes, respecto a las personas que nos rodean y con algunos somos más cariñosos que otros. El test visual de hoy te hará ver distinto muchas cosas que quizá has ignorado siempre. Todo lo que necesitas hacer es observar la imagen principal de la nota y elegir una de las cuatro nubes que se muestran en esta prueba. De acuerdo a tu respuesta, este ejercicio podría sorprender a más de uno. Ten en cuenta que solo hay dos opciones en la ilustración: un gallo y un tenedor. Cada alternativa posee un significado diferente. Es por eso que es muy importante la honestidad en este test que da la hora en Facebook y otras redes sociales. Recuerda que tienes que ser una persona 100% sincera para no desviar el objetivo principal. Quizá quienes te rodean te ven como un referente. Eres capaz de dar todo por ver felices a los que amas. Puede que no soportas los malos tratos. Evitas entrar en conflicto.

Observa la imagen del test visual

Test visual: descubre si eres una persona afectuosa. (Foto: MDZ Online)

Mira los resultados del test visual

Si viste primero el gallo...

Si lo primero que viste fue el gallo, eres una persona que destaca por su inteligencia. No le temes a la pelea. Eres hábil e ingenioso(a). Detestas quedarte callado(a). Odias a la gente hipócrita. No soportas las injusticias. Quienes te rodean te ven como un referente. Eres capaz de dar todo por ver felices a los que amas. Tu familia es muy importante para ti.

Si viste primero el tenedor...

Si lo primero que viste fue el tenedor, eres una persona con un espíritu aventurero. No soportas los malos tratos. Evitas entrar en conflicto. No te gusta la zona de confort. Destacas por ser sociable y afectuoso(a). Eres muy amable y cariñoso(a) con los que se cruzan en tu camino. Consideras que la vida es muy corta.

Te recomiendo ver este video

Conócete mejor con este test de personalidad.

SOBRE EL AUTOR Ubaldo Villalobos Vidal Licenciado en periodismo de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Prensa en Lima 2019. Ex Deporte Total en El Comercio. Coberturas periodísticas a nivel digital de fútbol nacional e internacional. Experiencia en radio y también en prensa escrita.