Es un buen día para que conozcas cómo eres realmente. El test visual que traigo en esta ocasión te ayudará a recibir esa información si es que tú haces algo muy simple, pero importante a la vez: tienes que responder, con total sinceridad, qué fue lo que captaste primero en la imagen que acompaña esta nota de Depor. Nada más.

Si sueles ingresar a Depor, entonces ya has participado en pruebas como “la que mostrará tu fortaleza mental, según la forma en que cierres el puño” y “la que sacará a la luz tu nivel de inteligencia, de acuerdo a la manera en que sostengas el celular”. Por lo tanto, sabes que no vas a perder tu tiempo. Al contrario, ganarás bastante por todo lo que te acabarás enterando sobre tu persona.

Observa la imagen del test visual

En la imagen del test visual hay dos opciones: la luna y el rostro. Como ambos elementos están juntos en la ilustración parecen una sola figura; sin embargo, ya te dejé en claro que funcionan por separado. Luego de haber dado tu respuesta, tienes que ir a la sección de resultados. Ahí te darás cuenta que estos son sorprendentes, pero ojo: no poseen validez científica.

Esta imagen, que posee un fondo de color rosado, te muestra dos dibujos: el de una luna y el de un rostro. (Foto: MDZ Online)

Estos son los resultados del test visual

Luna:

Si viste primero la luna, no toleras las injusticias. Te agrada rodearte de gente que tiene tu misma forma de ver la vida. Evitas prejuzgar. Con frecuencia te pones en los zapatos del otro para comprender lo que pasa. No toleras las injusticias. Para ti, la clave del éxito es estar atento(a) a los mínimos detalles. Destacas por tu responsabilidad y gran compromiso en todo lo que emprendes. Eres sensible y generoso(a). Siempre estás dispuesto(a) a ayudar sin esperar nada a cambio.

Rostro:

Si viste primero el rostro, tu familia es muy importante para ti. Tiendes a destacar en los que vas debido a tu carisma y simpatía. Tu manera participar de desenvolverte cautiva a todo aquel pasa por tu lado. No sabes decir “no”. Muchos te ven como un gran referente. Consideras que la vida es muy corta y por eso quieres experimentar todo.

¿Quieres saber qué es un test visual?

Los test visuales son contenidos capaces de exponer cómo es una persona. Por lo general, las pruebas que circulan en las redes sociales consisten en responder una simple pregunta: ¿Qué captaste primero en la imagen? La contestación permitirá al usuario saber cuál es su verdadera forma de ser.

