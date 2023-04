En el titular de esta nota de Depor hay una pregunta: ¿Qué es lo que captaste primero en la imagen? Al contestar esa interrogante inmediatamente estarás participando en el test visual del momento en las redes sociales y, por ende, podrás saber si eres una persona auténtica o no. ¡Ya es tiempo que te conozcas muy bien!

Antes de que des tu respuesta, es importante que tengas en claro que mentir es algo que no te ayudará en la prueba. Solo hará que pierdas tu tiempo. ¡Ojo con eso! En la ilustración nada más hay dos cosas: el lápiz y el foco. Sí, esta vez no hay animales ni individuos.

Si te preguntas dónde están los resultados del test visual, te decimos que los encontrarás más abajo. El detalle es que ninguno posee validez científica. No creas a las personas que digan lo contrario, pues solo quieren engañar. Por otro lado, te informamos que en Depor hay más pruebas para que participes, como la que es capaz de revelar si eres alguien con valores, según la cantidad de números que mires en una imagen.

Imagen del test visual que revelará si eres auténtico

Esta imagen, que posee un fondo de color amarillo, te muestra dos dibujos: el de un lápiz y el de un foco. (Foto: MDZ Online)

Resultados del test visual

Lápiz:

Si viste primero el lápiz, eres fiel, leal e inquieto. Te encanta pasar tiempo en la naturaleza. Siempre buscas nuevas aventuras para poner a prueba tus habilidades. Te gustan mucho los desafíos. Tu familia es muy importante para ti. Jamás tomarías una decisión sin antes hacer una consulta a tus seres queridos. Destacas por ser amoroso(a) y cariñoso(a).

Foco:

Si viste primero el foco, eres original, extrovertido(a) y auténtico(a). No le das importancia a lo que otros opinen sobre ti. No soportas a la gente hipócrita y falsa. Das buenos consejos. Entablas conversaciones con desconocidos fácilmente. Te encanta hacer amigos. Discutes si no tienes otra opción.

