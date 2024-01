Por supuesto que un test visual puede sacar a la luz cómo eres realmente. Que nadie diga lo contrario. Por ejemplo, con esta prueba obtendrás esa información luego de responder qué mancha de café, de todas las que aparecen en la imagen de abajo, te llama más la atención.

Si decidiste participar en la prueba, genial. Solo ten en cuenta que aquí está prohibido mentir. No hagas eso si no quieres perder tu tiempo. ¡Guerra avisada no mata gente! ¡La pelota está en tu cancha! ¡Vamos! ¡Es ahora o nunca!

Imagen del test visual

¿Cuántas manchas de café hay en la imagen del test visual? Cuatro. Como ya dije, debes indicar cuál es la que más te llama la atención. Luego deberás leer los resultados de la prueba. Estos han gustado bastante a los usuarios a pesar de no poseer validez científica.

TEST VISUAL | Esta imagen te muestra bastantes manchas de café. Indica cuál te llama más la atención. (Foto: namastest.net)

Resultados del test visual

Mancha de café 1:

Si seleccionaste esta mancha de café, eres una persona que considera que la verdadera felicidad está en las cosas pequeñas. Te encanta pasar tiempo con tus amigos y familiares, pero siempre buscas la manera de estar solo(a) por un momento.

Mancha de café 2:

Si elegiste esta mancha de café, eres una persona que no tiene límites. Analizas tus puntos fuertes e intentas conocerte mejor en momentos de soledad.

Mancha de café 3:

Si seleccionaste esta mancha de café, no te agrada pelear. Prefieres dialogar y aclarar las cosas. Eres una persona sabia. Siempre das buenos consejos.

Mancha de café 4:

Si elegiste esta mancha de café, eres una persona decidida e independiente. Aprovechas tu tiempo a solas para conocerte mejor.

La importancia del autoconocimiento

En la página web cepsicologia.com se explica que el autoconocimiento es fundamental, ya que le permite a una persona saber lo que quiere en la vida, “ya sea en grandes proyectos o en el día a día”. Además, le permite gestionar mejor sus emociones, “incluso en las situaciones más difíciles”.

