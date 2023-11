¿Te gustaría acabar la semana conociéndote a la perfección? Eso puede suceder si participas en el test visual que motivó esta nota de Depor. Realmente, es impresionante porque en cuestión de minutos revela muchas cosas. ¿Qué tienes que hacer en la prueba? Responder qué manzana te provoca comer.

No se te ocurra contestar sin mirar la imagen que me he encargado de dejar abajo. Solo después de observarla tienes que decir algo. Antes no. Ese es un requisito. Otro es que no mientas a la hora de indicar cuál quieres ingerir. Si lo haces, te quedarás sin la oportunidad de recibir información exacta sobre ti. ¡Ya te avisé!

La imagen del test visual

Te puedo decir que en la imagen del test visual hay seis manzanas. Obviamente, ninguna es igual a la otra. Tómate el tiempo que necesites para indicar cuál es la que te provoca comer. Una vez que tengas tu respuesta, dirígete a la sección de resultados. Si bien estos no poseen validez científica, te dejarán impactado(a).

TEST VISUAL | Esta imagen te muestra seis manzanas. Indica cuál te provoca comer. (Foto: namastest.net)

Los resultados del test visual

Manzana 1:

Si te provoca comer esta manzana, eres una persona genuina y honesta. Siempre dices lo que piensas. Para ti, eso es lo correcto. A veces, te preocupas bastante por cosas insignificantes.

Manzana 2:

Si te provoca comer esta manzana, eres una persona sencilla y activa. Te encanta vivir aventuras. No te agrada la vida monótona. De vez en cuando desobedeces algunas reglas.

Manzana 3:

Si te provoca comer esta manzana, eres una persona muy interesante y optimista. Siempre estás rodeado(a) de mucha gente por tu carisma.

Manzana 4:

Si te provoca comer esta manzana, sabes tomarte las cosas con calma. Tus emociones y tus acciones están bien equilibradas. Eres una persona tímida, reservada, confiable y sencilla. No te resulta fácil mostrar tu verdadera forma de ser a los demás.

Manzana 5:

Si te provoca comer esta manzana, vives al máximo. Para ti, no existe la rutina. Consideras que cualquier actividad puede generar diversión. Te agrada saborear, escuchar, observar y tocar todo lo que te rodea. Tus sentidos están muy afinados.

Manzana 6:

Si te provoca comer esta manzana, eres una persona divertida, feliz y muy inteligente. Posees una mente audaz. Sabes cómo mantener conversaciones con los demás.

La importancia del autoconocimiento

En la página web cepsicologia.com se explica que el autoconocimiento es fundamental, ya que le permite a una persona saber lo que quiere en la vida, “ya se en grandes proyectos o en el día a día”. Además, le permite gestionar mejor sus emociones, “incluso en las situaciones más difíciles”.

Un nuevo test visual para ti

Estas cuatro imágenes develarán rasgos de tu personalidad según tu interpretación. Sigue las instrucciones y descubrirás lo que no sabías de ti.