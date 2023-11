Qué agradable es saber que tienes ganas de conocer cómo eres. Déjame decirte que podrás saber todo sobre tu persona con este test visual. Para participar en el mismo, simplemente mira la imagen que dejé abajo y luego contesta la siguiente pregunta: ¿Qué postura consideras que es más cómoda?

No está de más indicarte que debes responder con sinceridad. No te avergüences de nada. La mentira no te permitirá acceder a la información precisa acerca de ti. Recuerda eso. Esta es una oportunidad de oro que no tienes que desaprovechar por nada del mundo.

Imagen del test visual

La imagen del test visual muestra tres posturas distintas, las cuales una persona puede adoptar al estar de pie. Recuerda que debes indicar cuál es la que consideras que es más cómoda. Los resultados de la prueba son impresionantes. Te encantarán, pero ojo a lo siguiente: no poseen validez científica.

TEST VISUAL | En esta imagen se aprecian tres posturas. ¿Cuál es la que consideras que es más cómoda? (Foto: namastest.net)

Resultados del test visual

Postura 1:

Si consideras que esta postura es la más cómoda, te agrada sentir que te escuchan. Posees más talento para liderar grupos pequeños que grandes. Deseas resolver problemas y ayudar a otros.

Postura 2:

Si consideras que esta postura es la más cómoda, disfrutas relacionarte con los demás. Prefieres estar con personas que te dicen las cosas de manera directa. Te frustran las excusas y las mentiras.

Postura 3:

Si consideras que esta postura es la más cómoda, eres un líder carismático. No tienes ningún deseo de menospreciar a la gente. Tampoco te provoca sentir celos. Eres admirado por tu amabilidad, generosidad y amor.

La importancia del autoconocimiento

En la página web cepsicologia.com se explica que el autoconocimiento es fundamental, ya que le permite a una persona saber lo que quiere en la vida, “ya sea en grandes proyectos o en el día a día”. Además, le permite gestionar mejor sus emociones, “incluso en las situaciones más difíciles”.

Nuevo test visual para ti

Estas cuatro imágenes develarán rasgos de tu personalidad según tu interpretación. Sigue las instrucciones y descubrirás lo que no sabías de ti.