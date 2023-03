Este novedoso test visual viene acaparando la atención de miles de internautas en las redes sociales. Esta prueba psicológica se encargará de mostrarte cuáles son tus secretos más oscuros, esos que por diversos motivos no quisieras revelar a nadie. ¿Estás listo para conocer lo más sórdido de tu personalidad?

Para descubrir esos resultados, lo único que tienes que hacer es echar un rápido vistazo a la imagen del test visual. Claramente se aprecia un torre un poco tétrica, pero existen otros elementos que posiblemente te llamen la atención más que la propia torre. Así que todo dependerá de ti. Una vez que ya tengas en mente lo que más se apoderó de tu atención continúa con el siguiente paso.

Lo que debes hacer luego es buscar en la siguiente lista el significado de ese elemento pues allí conocerás con precisión cuáles son los secretos más oscuros que guarda tu personalidad. Te aseguramos que te quedarás sin palabras con cada revelación que recibas.

La imagen del test visual de la torre

Debes visualizar por algunos segundos la ilustración y lo que llame tu atención te revelará los resultados del test visual.| Foto: chedonna

Los resultados del test visual

El árbol

Estamos ante una persona que siempre ha sabido lo que quiere, pero las dificultades del momento están alimentando una sensación de malestar que cada vez más entra en conflicto con la ganas de soñar hasta el cielo. La imagen para ti es la de la oscuridad impalpable. El suministro de energía es poderoso, pero no estás en el caos. Exacto, tenemos árboles retorcidos, pero no se olvidan de mirar al cielo, a pesar del cataclismo tienen cimientos sólidos. El árbol eres tú que no quieres renunciar a tus sueños, pero los miedos y las dificultades te agarran.

Las llamas y la naturaleza

Estás en medio de tu caos energético , ya no sabes dónde poner tu cabeza, tus pensamientos se mezclan, de hecho arden como las llamas de la Torre. Nunca has planeado nada, siempre has vivido con reacciones espontáneas y directas, pero las presiones sociales y familiares te están poniendo en serio conflicto con tus instintos. Llamas contradictorias están destruyendo parte de tu sueño, porque si no las dominas te llevarán a la deriva. Tu imagen es un fuego que parece el Infierno en la Tierra.

La torre

eres esa persona que sobre todo tiene menos ansiedad, desesperación y confusión, estás en una sola pieza al igual que la estructura de la Torre. Sufriste golpes, de hecho quieres o no quieres ver el fuego, te golpea y te quema lentamente. No eres impenetrable, también has experimentado dilemas, reprimirlos no te hará sentir mejor. Congeladas tus emociones y miedos esperas alcanzar tus sueños con más determinación, pero de esta manera terminarás bloqueándote tarde o temprano y alejándote de quien realmente eres.

VIDEO RECOMENDADO