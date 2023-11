¿Te has puesto a pensar cuál es tu verdadera personalidad? Te cuento que ahora estás muy cerca de descubrirla. Sí, nada más necesitas sumarte al test visual de aquí. ¿Ya miraste la imagen que acompaña la nota? Pues tienes que elegir uno de esos árboles para acceder a la información sobre tu forma de ser.

Si te estás preguntando qué debe influir en tu elección, pues te indico que son tus gustos los que tienen mucha importancia en esta prueba. No puedes escoger un árbol que no te agrada. Sería ir en contra de ti. No tomes una decisión a la ligera. Nada ni nadie te apura aquí.

La imagen del test visual

Cada árbol que aparece en la imagen del test visual tiene un significado distinto que solo debes leer luego de haber elegido uno. Por favor, cumple esa norma. No hagas trampa. Este test visual es considerado uno de los mejores que existen por sus resultados; sin embargo, es necesario mencionar que no posee validez científica.

TEST VISUAL | Esta imagen te muestra seis árboles. Debes escoger uno. (Foto: namastest.net)

Los resultados del test visual

Árbol 1:

Si seleccionaste este árbol, siempre piensas primero en los demás antes que en ti mismo(a). Eres una persona confiable, dedicada, segura y soñadora. Te gusta el mundo tal y como es.

Árbol 2:

Si escogiste este árbol, siempre buscas vivir nuevas experiencias. Eres una persona dispuesta a correr riesgos. No le temes a los problemas. Te gusta participar en proyectos simultáneamente.

Árbol 3:

Si seleccionaste este árbol, tienes un poder interior apasionante que te ayuda a hacer lo que quieres. Te gusta tomar decisiones por tu cuenta. Buscas el significado de tu vida en este mundo. Eres una persona muy sensible.

Árbol 4:

Si escogiste este árbol, te apasiona viajar porque estás seguro(a) de que todavía tienes mucho que aprender. No te gusta estar en el mismo lugar durante mucho tiempo. Te relajas con libros y películas.

Árbol 5:

Si seleccionaste este árbol, crees en el amor. Eres una persona muy romántica, honesta, fuerte y vulnerable.

Árbol 6:

Si escogiste este árbol, admiras a las personas exitosas. Te encanta estar solo(a) y romper las reglas.

¿Cuándo inicia el desarrollo de la personalidad?

Para responder esta interrogante, te comento que en la página web de Canal Salud IMQ se indica que “el desarrollo de la personalidad se inicia desde que nacemos, aunque es en la adolescencia cuando comienzan a sentarse las bases que nos definirán mentalmente. La búsqueda de nuestra propia identidad requiere de exploración, pensamiento crítico y confianza en uno mismo”.

