Hay muchas cosas que puedes hacer este fin de semana. Yo espero que planees participar en los test visuales que he dado a conocer en Depor porque son increíbles y siempre te brindarán información interesante. Te lo dice alguien que aprovecha su tiempo libre para sumarse a dichos contenidos y acaba sabiendo más sobre su persona. ¡En serio, me encantan estas pruebas! La que te presento ahora tiene la capacidad de revelar cómo eres en realidad. ¡Sí, una locura! Para ello, solo debes responder quién crees que rompió el jarrón en la imagen de abajo. Dar esa contestación es muy fácil. No dejes pasar esta oportunidad.

Imagen del test visual

Hay dos niños y dos niñas en la imagen del test visual. Los pequeños están mirando el jarrón roto que está en el piso porque una mujer preguntó quién lo rompió. Hasta el momento, nadie ha aceptado tener la culpa de lo sucedido. Es por eso que tú debes indicar qué persona crees que hizo lo que no debía. Al señalar eso, tendrás acceso a los resultados de la prueba, que, por cierto, no poseen validez científica.

TEST VISUAL | Esta imagen te muestra que alguien rompió el jarrón de una casa. Tú tienes que decir quién crees que lo hizo. (Foto: namastest.net)

Resultados del test visual

Personaje A:

Si crees que este personaje rompió el jarrón, no existen los grises para ti. Consideras que las cosas o son blancas o negras. Eres una persona muy racional.

Personaje B:

Si crees que este personaje rompió el jarrón, eres una persona que considera que los accidentes no son muy importantes. Mucho menos las cosas materiales. No tienes prejuicios. Prefieres vivir relajado(a).

Personaje C:

Si crees que este personaje rompió el jarrón, eres una persona detallista y observadora. Consideras que no todo es lo que parece.

Personaje D:

Si crees que este personaje rompió el jarrón, eres una persona sensible. Te sueles sentir culpable de los problemas que se presentan. Necesitas protección y apoyo emocional cuando algo te sale mal y estás triste.

¿Este test visual te pareció interesante porque te permitió aprender más sobre tu forma de ser o personalidad? Estas pruebas resultan muy interesantes por la información que brindan. ¡Tienen bien ganada su popularidad en las redes sociales! Si quieres participar en otras igual de buenas que esta, te cuento que hay una gran lista que puedes mirar en cualquier momento. Solo tienes que darle clic al siguiente enlace con más test visuales en Depor, y listo. ¿Te animas?

La importancia del autoconocimiento

En la página web cepsicologia.com se explica que el autoconocimiento es fundamental, ya que le permite a una persona saber lo que quiere en la vida, “ya sea en grandes proyectos o en el día a día”. Además, le permite gestionar mejor sus emociones, “incluso en las situaciones más difíciles”.

