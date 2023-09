Descubrir en que situación está nuestra relación sentimental es algo que, posiblemente, buscamos siempre a diario. Las dudas se instalan cuando el cariño empieza a desaparecer. Es por eso que el test visual que te vamos a mostrar cuenta con la capacidad de examinar en lo más profundo de tus aspectos psicológicos y revelar si eres feliz en pareja. Debo advertirte que de no obtener los resultados deseados, no te sientas mal. Posiblemente estos te ayuden a sacarte la venda de los ojos.

Solo requerirás de observar la ilustración del test visual y elegir a la pareja que te parezca que está más feliz. Todas las que se muestran en la imagen aparentan estar contentas, pero cada una esconde algo revelador que nos brindará mayores luces sobre cómo está nuestra relación sentimental.

Mira la imagen del test visual

A partir de este momento solo queda que te fijes en cada una de las alternativas y elijas aquella que llame más tu atención. Debes ser lo más sincero posible. Al momento de tener ya una elección lo siguiente que debes hacer es conocer el significado de la misma.

Simplemente escoge una de las opciones del test visual y luego conocerás los resultados del test visual. | Foto: genial.guru

Conoce los resultados del test visual

Pareja #1 - Romance a la antigua

Tanto tú como tu pareja han sido educados por familias muy tradicionales. Siempre han soñado con encontrar ese amor para toda la vida, un amor eterno exactamente igual que el que tienen sus abuelos. Tú eres muy cariñosa y sientes la necesidad de estar protegida y ser mimada en todo momento tal y como lo haría tu padre. A tu chico le encanta tener el rol protector contigo y ser la persona responsable de tu seguridad. Le gusta acompañarte a casa, prestarte la chaqueta cuando está lloviendo, cargarte cuando estás cansada, ser tu hombro donde llorar cuando te sientes triste y, en definitiva, ser el pilar de su relación. Juntos parecen los protagonistas de una película de amor en blanco y negro. Vuestra frase de amor: “Que esta casualidad nos dure para siempre”.

Pareja #2 - Pareja Instagram

Parecen una verdadera estampa romántica impresa en el sobre de una carta de amor. Son la pareja ideal y la envidia de muchos de los que los rodean. Siempre están buscando citas divertidas y planes aventureros para poder haceros las fotos más originales y subirlas a sus redes sociales. Presumir de su amor ante el planeta entero se da de lujo y son unos verdaderos especialistas en los selfies de pareja. Tú eres apacible, cariñosa y muy soñadora, pareces salida de una película de princesas y tu novio no se queda atrás. Es un chico sensible y detallista, algo muy parecido a lo que se denomina “príncipe azul”.

Pareja #3 - El gran equipo

Para nosotros no existen papeles ni roles en las parejas felices. Tu chico puede lavar los platos y planchar la ropa y tú puedes cambiar las ruedas del coche sin ningún tipo de inconveniente. Juntos forman un equipo perfecto, sus temperamento y forma de ser hizo que conectaran al instante en cuanto se conocieron. Son como dos piezas de puzzle que nacieron para complementarse. Tu novio se siente feliz y cómodo a tu lado y tú encuentras en él a un gran aliado en tu vida. Su frase de amor: “Si tuviera que volver a comenzar mi vida, intentaría encontrarte mucho antes”.

Pareja #4 - Transparentes

La sinceridad es la base de su relación. De hecho, ya han tenido más de una conversación acerca de su futuro y de lo que esperan el uno del otro. Ambos han decidido no presionarse ni adelantaros a los acontecimientos, prefieren disfrutar de la libertad y de la magia de ese precioso lazo que los une. Quizá esta honestidad que los define sea la llave para que puedan abrir el tesoro del amor y terminan pasando juntos el resto de sus vidas. Tu chico siempre dice las cosas a la cara tal y como son, por mucho que duelan, y tú eres de las chicas que si quiere algo lo persigue con la máxima tenacidad hasta que lo logra. Su frase de amor: “Si el universo supiera cuanto te amo, le daría vergüenza ser tan pequeño”.

Pareja #5 - Hombro con hombro

Aunque has oído cientos de veces la frase “detrás de cada hombre, hay una gran mujer”, ustedes no están para nada de acuerdo. Creen que es fundamental para su relación que ambos están a la par, a la misma altura, no uno delante y el otro atrás, sino hombro con hombro. Tú eres una chica aventurera, entretenida e independiente y son precisamente estas cualidades las que conquistaron a tu chico. Él puede que no sea tan romántico como a ti te gustaría, pero siempre busca la forma de sorprenderte y demostrarte lo mucho que te quiere. Sin ninguna duda, son una pareja en equilibrio en la que ambos se esfuerzan por apoyaros día tras día. Vuestra frase de amor: “Tengo los ojos llenos de ganas de verte”.

Pareja #6 - Pareja divertida

El nivel de confianza al que han llegado los ha convertido en la pareja más divertida y cool que pueda existir. Un par de minutos a lado es suficiente para que nuestros amigos se pongan de buen humor el resto del día. No solo tienes siempre la mejor predisposición y el mejor ánimo, sino que además son tan bromistas y se llevan tan bien que transmites la sensación de que en su relación lo más importante es la amistad. Esa picardía que los caracteriza no es común en todas las parejas, siempre están buscando las mejores gracias para sacarle al otro una gran sonrisa. Su frase de amor: “Cuando quiso tomarle una foto, él no le dijo sonríe, le dijo ‘te amo’ y su sonrisa fue aún más hermosa”.

