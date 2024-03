Siempre he sentido una profunda fascinación por las cartas y su capacidad para revelar los secretos del alma. En mi búsqueda de conocimiento y guía, decidí embarcarme en un viaje personal con el Tarot de los Maestros Ascendidos. Con gran expectativa, elegí al azar una de las tres cartas que se me presentaron y me encontré con un mensaje lleno de simbolismo y significado que me brindó la sabiduría y el apoyo que necesitaba para afrontar un momento desafiante en mi vida. Te invito a que tú también experimentes el poder de esta baraja. Elige una y déjate sorprender por el mensaje que tiene para ti. Encontrarás la guía y el apoyo que necesitas para alcanzar tu máximo potencial.

Imagen del test visual

El Tarot de los Maestros Ascendidos nos ofrece un mensaje para estos tiempos turbulentos. Elige entre las opciones 1, 2 o 3 y descubre el mensaje que tiene para ti.

Los tiempos de turbulencia emocional pueden ser desafiantes. El Tarot de los Maestros Ascendidos te ofrece una herramienta poderosa para encontrar la guía y la sabiduría que necesitas para navegar estos momentos con paz y claridad.

Resultados del test visual

Si has seleccionado la opción #1:

White Eagle (Águila Blanca) se presenta como un Maestro espiritual que enfatiza el sentido de comunidad y el respeto hacia los demás. Su consejo te insta a buscar la luz dentro de ti, incluso en momentos de tristeza o desánimo, para conectar con tu verdadero ser e irradiar amor a tu alrededor.

Consejo: Encuentra consuelo y fortaleza en tu corazón, visualiza la llama eterna que reside en ti y pide ayuda divina para recordar tu naturaleza luminosa. Este ejercicio puede realizarse en cualquier momento y te ayudará a iluminar tu propia vida y la de quienes te rodean. Recuerda que todos estamos conectados.

Si has optado por la opción #2:

Isis, como Maestro Espiritual, ofrece consuelo y orientación en momentos de dolor y sufrimiento. Su consejo te invita a reflexionar sobre el propósito detrás de tus experiencias difíciles y a buscar entendimiento a través de la fe y la conexión espiritual.

Consejo: Reconoce que tus experiencias de dolor tienen un propósito en tu viaje espiritual. Pide a Isis que te envuelva con sus alas doradas y te brinde consuelo, ayudándote a comprender las lecciones detrás de tus desafíos. Confía en que recibirás respuestas cuando busques con sinceridad.

Si te has decidido por la opción #3:

La Madre María irradia un mensaje de amor infinito y consuelo incondicional. Su presencia amorosa te recuerda que nunca estás solo y que siempre eres amado. Su consejo te insta a buscar refugio en su abrazo maternal en momentos de tristeza o soledad.

Consejo: En momentos de desazón, cierra los ojos y siente el abrazo reconfortante de la Madre María. Permite que su amor te llene y te recuerde tu valía y tu conexión divina. Descansa en su amor y confía en que siempre estás rodeado de su amoroso cuidado

