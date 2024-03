Hay test visuales en donde tu único deber es decir algo para recibir información acerca de ti. La prueba de aquí es así, pues solo tienes que indicar qué persona, de las que aparecen en la imagen de abajo, crees que oculta algo. Apenas lo hagas, conocerás muchas cosas relacionadas a tu forma de ser. Al principio, creía que eso no era posible, pero eventualmente descubrí que sí. Eso me sorprendió mucho. Yo te aconsejo participar en este contenido. No te arrepentirás. Estoy seguro de eso.

Imagen del test visual

En la imagen del test visual hay cuatro personas: dos hombres y dos mujeres. Luego de mirarlos durante el tiempo que quieras, debes decir quién crees que esconde algo. Tu respuesta, obviamente, tiene que ser sincera. Está prohibido mentir. Los resultados de la prueba los leerás después de contestar. Ojo que estos no poseen validez científica, como muchos piensan.

TEST VISUAL | En esta imagen se aprecia a cuatro personas. Tienes que decir quién crees que oculta algo. (Foto: namastest.net)

Resultados del test visual

La mujer del fondo azul:

Si crees que esta persona oculta algo, puedes leer a los demás sin ningún problema. Siempre estás a un paso adelante del resto. No te pueden engañar porque llegas a grabarte los gestos y comportamientos de la gente.

El hombre del fondo verde:

Si crees que esta persona esconde algo, tienes la capacidad de distinguir el bien del mal. Te dejas guiar por la intuición. Notas cosas que los demás no. Dominas muy bien tus sentidos.

La mujer del fondo amarillo:

Si crees que esta persona oculta algo, el lenguaje corporal te permite ver lo que alguien oculta. Quienes te conocen no pueden mentirte. Siempre sabes lo que todos quieren con una sola palabra.

El hombre del fondo rojo:

Si crees que esta persona esconde algo, escuchas a la perfección. Puedes saber si alguien te dice la verdad o no, de acuerdo a su tono a la hora de hablar. Te desenvuelves fácilmente en la profesión que desempeñas.

¿Este test visual te pareció interesante porque te permitió aprender más sobre tu forma de ser o personalidad? Estas pruebas resultan muy interesantes por la información que brindan.

La importancia del autoconocimiento

En la página web cepsicologia.com se explica que el autoconocimiento es fundamental, ya que le permite a una persona saber lo que quiere en la vida, “ya sea en grandes proyectos o en el día a día”. Además, le permite gestionar mejor sus emociones, “incluso en las situaciones más difíciles”.

