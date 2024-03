Las manos y dedos de cada persona son completamente diferentes. Eso me queda clarísimo. Sin embargo, la estructura ósea puede guardar cierto parecido entre las personas. Y precisamente a eso apunto en este test visual. Siempre sentí un inquietante interés por los rasgos de nuestra personalidad que ocultamos y aquí tengo la oportunidad de profundizar en este tema. Por ello, también no dudo en compartirlo contigo pues sé que gracias a esta información podrás estar un paso por delante en diferentes ámbitos. ¿A quién no le gustaría conocerse a la perfección? Pues si tu respuesta fue afirmativa, te dejaré la ilustración a continuación. Elige tu opción y lee los resultados.

Mira la imagen del test visual

TEST VISUAL | En la imagen se muestran las tres alternativas que te brindarán información sobre tu personalidad. | Foto: namastest

Conoce los resultados del test visual

#1 Rasgos de personalidad con forma de dedo recto

Si tiene la forma de un dedo recto, es alguien que valora profundamente la privacidad y, a menudo, mantiene celosamente guardados sus sentimientos, su vida personal y sus secretos. Puede resultar difícil para los demás descubrir tu “verdadero” yo, ya que tiendes a erigir barreras a tu alrededor. Sólo aquellos verdaderamente cercanos a ti saben cómo traspasar estos muros. A pesar de ello, eres increíblemente honesto y tienes una fuerte aversión a la mentira y el engaño. Las traiciones te duelen profundamente, ya que eres sumamente digno de confianza y buscas a otros que correspondan a esa confiabilidad.

#2 rasgos de personalidad con forma de dedo puntiagudo

Si tienes la forma de un dedo puntiagudo, encarnas la lealtad y nunca dejas atrás a tus seres queridos. Tiendes a enamorarte rápidamente, a veces demasiado apresuradamente, y confías tu corazón a quienes tal vez no lo protejan con cuidado. Esta tendencia puede debilitar su confianza y hacer que las interacciones sociales, especialmente con extraños, sean un desafío para usted. Sin embargo, cuando te fijas en una meta, tu éxito está casi garantizado.

#3 rasgos de personalidad con forma de dedo nudillo

Si tienes forma de dedo nudillo, eres alguien que suele actuar sobre sus emociones, que en ocasiones pueden abrumarte, haciéndote sentir como un libro abierto. Sin embargo, hay momentos en los que tus emociones pueden apoderarse de ti. Formas apegos fácilmente, ya sea con personas, cosas o animales, pero también eres capaz de soltarlos cuando es necesario. Tu deseo de complacer a todos a menudo significa que priorizas las necesidades de los demás sobre las tuyas propias.

¿Este test visual te pareció interesante porque te permitió aprender más sobre tu forma de ser o personalidad? Estas pruebas resultan muy interesantes por la información que brindan. ¡Tienen bien ganada su popularidad en las redes sociales! Si quieres participar en otras igual de buenas que esta, te cuento que hay una gran lista que puedes mirar en cualquier momento. Solo tienes que darle clic al siguiente enlace con más test visuales en Depor, y listo. ¿Te animas?

5 test visuales que te permitirán autoconocerte

Te recomiendo ver este video

SOBRE EL AUTOR Héctor Honores Estudié Periodismo Deportivo en ISIL. Experiencia en medios digitales y realizando coberturas internacionales: Eliminatorias CONMEBOL, FIA World Rally Championship, Mundial de Vóleibol. Actualmente me desempeño como Redactor Real Time del Núcleo de Audiencias en secciones web especializadas en México y Estados Unidos dentro del Grupo El Comercio.