No quiero decirte una mentira, así que te confieso que pertenecí al grupo de personas que se negaban a participar en test visuales porque pensaba que eran una pérdida de tiempo. Realmente no creía que podían brindar información sobre la personalidad de uno. Pero eso cambió cuando me sumé a la prueba que te traigo hoy, que se parece bastante a otras espectaculares, como “la que saca a la luz tu estado mental actual, según el garabato que escojas” y “la que expone la verdad de tu relación sentimental”. Los resultados que leí me dejaron impactado. Tú puedes vivir esa experiencia ahora mismo.

El test visual de esta nota tiene la capacidad de dar a conocer si eres una persona equilibrada o no. Para que lo sepas, debes responder una simple pregunta: ¿Qué captaste primero en la imagen que está más abajo? Cuando lo hagas, estarás más cerca que nunca de saber cuál es tu verdadera forma de ser.

Mira la imagen del test visual

Mentir es una acción que no debes realizar aquí. En la ilustración de la prueba solo están la cabeza y el árbol. No hay más opciones, así que no se te ocurra mencionar otro elemento. Los resultados del test visual te dejarán con la boca abierta. De eso no tengo duda. Simplemente recuerda que no poseen validez científica, como muchos señalan.

TEST VISUAL | Esta imagen te muestra dos dibujos: el de una cabeza y el de un árbol. (Foto: MDZ Online)

Lee los resultados del test visual

Cabeza:

Si viste primero la cabeza, eres una persona meticulosa, equilibrada y muy cuidadosa. Sabes muy bien lo que quieres. Sobresales por tu perseverancia. Nadie puede hacerte cambiar de opinión cuando algo se metió en la cabeza.

Árbol:

Si viste primero el árbol, perdonas rápidamente. No guardas rencor. Te haces problemas por asuntos que pocas veces se hacen realidad. Te sueles anticipar a todo. Nunca harías algo que pueda afectar a tus seres queridos. Antes de tomar una decisión, sueles hacer consultas a tu familia.

¿Desde qué edad se puede definir la personalidad?

La personalidad se constituye a partir de los 18 años y está influenciada por una maduración biológica y la experiencia social en mayor parte. Todo ello hace que tu forma de ser se constituya, aunque hay algunos rasgos que pueden cambiar con la edad, ya sea hacerse más sólidos, o todo lo contrario.

