Dudo mucho que llegues a olvidar este día, ya que ahora tienes la posibilidad de conocerte mejor con solo participar en el test visual de esta nota de Depor. La prueba consiste en hacer algo para nada complicado. Simplemente responde en qué mesa, de las que aparecen en la imagen de abajo, te sentarías. ¡Vamos!

No es obligatorio que tomes una decisión rápidamente. Como no se ha establecido un límite de tiempo, relájate. Analiza bien la ilustración y luego contesta con total sinceridad. ¡Ojo que después no habrá marcha atrás! Piensa bien todo para que no te arrepientas.

La imagen del test visual

Hay cuatro mesas en la imagen del test visual. En cada una hay personas. Tú tienes que indicar en cuál te sentarías. Tu respuesta posee un significado, el cual podrás leer en la sección de resultados, los cuales te sorprenderán bastante, pero te recalco que estos no poseen validez científica.

TEST VISUAL | Esta imagen te permite apreciar personas sentadas en diferentes mesas. (Foto: namastest.net)

Los resultados del test visual

Mesa 1:

Si te sentarías en esta mesa, eres una persona que prefiere estar sola para reflexionar y entender lo que realmente quiere. Sin embargo, sabes que a la gente le gusta tenerte cerca y por eso decides tener compañía.

Mesa 2:

Si te sentarías en esta mesa, eres una persona que está harta del trabajo. Realmente lo odias. La fuente de tu aburrimiento es la fatiga.

Mesa 3:

Si te sentarías en esta mesa, eres una persona que se la pasa pensando que la vida no es de color rosa. Las cosas malas realmente llegan a tener un gran impacto en ti.

Mesa 4:

Si te sentarías en esta mesa, eres una persona que está aburrida de tener problemas consigo mismo(a) y con los demás. Te desesperas a la hora de hacer algo.

La importancia del autoconocimiento

En la página web cepsicologia.com se explica que el autoconocimiento es fundamental, ya que le permite a una persona saber lo que quiere en la vida, “ya sea en grandes proyectos o en el día a día”. Además, le permite gestionar mejor sus emociones, “incluso en las situaciones más difíciles”.

