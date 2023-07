Ya he participado en muchos test visuales que me han acabado gustando, pero ninguno me ha sorprendido tanto como el que te presento aquí. Y es que me permitió saber el tipo de imaginación que tengo. ¿Te gustaría saber cuál posees tú? Súmate a esta prueba que no deja de ser compartida por los internautas, al igual que otras, como “la que expone si eres alguien difícil de engañar” y “la que saca a la luz si el nivel de tu inteligencia está por encima del promedio”.

Lo mejor de todo es que en este test visual puedes acceder a la información indicada en el primer párrafo con solo dar una respuesta sincera. Sí, simplemente contesta la siguiente pregunta: ¿Qué fue lo que captaste primero en la imagen que he colocado más abajo? Decir eso no te tomará mucho tiempo.

La imagen del test visual

Mentir está prohibido porque hace que los participantes no reciban la información correcta. Recuerda eso. En la imagen nada más están dos dibujos: el de una mujer y el de una taza de café. Con respecto a los resultados de la prueba, te indico que estos no poseen validez científica como muchos piensan.

TEST VISUAL | Esta imagen te muestra el dibujo de una mujer y el de una taza de café. (Foto: namastest.net)

Los resultados del test visual

Mujer:

Si viste primero a la mujer, tienes una imaginación muy fuerte y viva. Te lleva a lugares interesantes. Puedes llegar a pensar cosas increíbles y ponerlas en práctica.

Taza de café:

Si viste primero la taza de café, tienes una imaginación abstracta, la cual te permite generar ideas creativas y asombrosas. Además, esta te llevará lejos por cualquier camino que tomes.

¿Aprendo algo al resolver este test?

Gente como tú y yo, por lo general, cree de manera errónea que la mayor parte de las personas comparten los mismos puntos de vista, actitudes, opiniones y rasgos que ellos, por lo que recurriendo a este tipo de actividades podemos llegar a entendernos mejor, al mismo tiempo que nos ayudará a desarrollarnos.

