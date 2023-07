Me pone contento saber que muchas personas de mi entorno han participado en test visuales y han quedado satisfechas por lo que acabaron conociendo sobre sí mismas. Si aún no te has sumado a estas pruebas, será mejor que lo hagas apenas tengas tiempo libre. En esta nota de Depor te presento una que revelará si los celos te invaden. Todo en un dos por tres.

Así como el test visual “que saca a la luz tu estado mental actual, según el garabato que escojas” y “el que revela si eres sincero, de acuerdo a la forma de tu nariz”, el contenido de aquí está destinado al éxito, pues consiste en simplemente responder una pregunta para saber si eres muy celoso(a) o no. La interrogante es la siguiente: ¿Qué fue lo primero que captaste en la imagen que está más abajo?

Observa la imagen del test visual

Antes de que des una respuesta, te informo que debes ser sincero(a) a la hora de contestar. Solo hay dos opciones en la imagen de la prueba: la persona y el perro. No hay otro ser vivo dibujado. Por otro lado, tienes que saber que los resultados que leerás no poseen validez científica. Sin embargo, eso no quita el hecho de que son sorprendentes.

TEST VISUAL | Esta imagen, que posee un fondo de color fucsia, te muestra dos dibujos: el de una persona y el de un perro. (Foto: MDZ Online)

Lee los resultados del test visual

Persona:

Si viste primero a la persona, nunca harías algo para dañar a otro de manera intencional. No soportas sentirte rechazado(a). Tu indecisión te lleva por caminos que te causan problemas. Eres inseguro(a), muy celoso(a), fiel y leal.

Perro:

Si viste primero al perro, crees en las relaciones amorosas para toda la vida. Te gusta estar en pareja. Si te caes, te levantas con fuerza para alcanzar tus objetivos. Destacas por tu perseverancia. Prefieres ir a paso lento, pero seguro. Eres inteligente, responsable y creativo(a).

¿Aprendo algo al resolver este test?

Gente como tú y yo, por lo general, cree de manera errónea que la mayor parte de las personas comparten los mismos puntos de vista, actitudes, opiniones y rasgos que ellos, por lo que recurriendo a este tipo de actividades podemos llegar a entendernos mejor, al mismo tiempo que nos ayudará a desarrollarnos.

