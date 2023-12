No creas que es un mal día para ti porque hoy te presento un test visual más que interesante. ¿En qué consiste? Pues tienes que seleccionar uno de los caminos que aparecen en la imagen que acompaña la nota para que tu verdadera personalidad salga a la luz. ¡Es un excelente trato!

Antes de que tomes una decisión, mira detenidamente la ilustración. Y es que luego no habrá marcha atrás. Está prohibido cambiar tu respuesta. No quiero que después te arrepientas. Ten en cuenta que nada ni nadie te apura. Sí, no hay un límite de tiempo.

La imagen del test visual

En la imagen del test visual puedes apreciar seis caminos. Cada uno te llevará a un lugar distinto. No puedo decirte más al respecto. Tú debes elegir. Cuando ya te sientas listo, lee los resultados de la prueba. Sobre estos, te comento que no poseen validez científica, como muchos piensan.

Los resultados del test visual

Camino 1:

Si seleccionaste este camino, consideras que la generosidad, la comunicación, la bondad y el amor sincero son muy importantes en la vida. Te preocupas bastante por los demás.

Camino 2:

Si elegiste este camino, te caracterizas por tu gran capacidad para soñar y planificar. No sabes cómo administrar muy bien tu tiempo. Tienes muchas distracciones que te impiden alcanzar tus objetivos.

Camino 3:

Si seleccionaste este camino, no descansas hasta conseguir lo que te propusiste. Eres muy crítico(a) contigo mismo(a). Te cuesta aceptar que haces cosas maravillosas. Tienes que valorar tus logros.

Camino 4:

Si elegiste este camino, eres una persona que considera que hay que vivir con alegría. Tienes una gran capacidad de observación. Destacas por tu sensibilidad y creatividad. Te aburres fácilmente.

Camino 5:

Si seleccionaste este camino, eres una persona libre y aventurera. Tienes muchas ganas de conocer, explorar y vivir experiencias.

Camino 6:

Si elegiste este camino, te interesa descubrir el motivo por el que las cosas son como son. Disfrutas las conversaciones profundas. No eres muy tolerante y comprensivo(a).

¿Cuándo inicia el desarrollo de la personalidad?

Para responder esta interrogante, te comento que en la página web de Canal Salud IMQ se indica que “el desarrollo de la personalidad se inicia desde que nacemos, aunque es en la adolescencia cuando comienzan a sentarse las bases que nos definirán mentalmente. La búsqueda de nuestra propia identidad requiere de exploración, pensamiento crítico y confianza en uno mismo”.

