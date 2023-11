Este test visual se convertirá en uno de tus favoritos por toda la información que te brindará en un dos por tres. ¿Qué te dará la prueba? Pues te permitirá conocer detalles de tu personalidad con solo elegir una de las máscaras que aparecen en la imagen de abajo. ¡Es ahora o nunca! ¡Vamos!

Para que escojas correctamente, solo hazte esta pregunta: ¿Cuál es la máscara que más me gusta? Al responder la interrogante, seleccionará la que te llevará a leer los resultados precisos sobre tu forma de ser. ¿Te das cuenta que es muy fácil participar en el test visual?

La imagen del test visual

En total hay seis máscaras en la imagen del test visual. Todas son diferentes, así que míralas detenidamente. Ya sabes que no debes elegir cualquiera. Cuando ya tengas tu respuesta sincera, conocerás detalles de tu personalidad. Pero no olvides lo siguiente: esta prueba no posee validez científica.

TEST VISUAL | Esta imagen te muestra seis máscaras y tú debes quedarte con una. (Foto: namastest.net)

Los resultados del test visual

Máscara 1:

Si elegiste esta máscara, siempre tratas de ver el lado positivo de las cosas. Tu optimismo te ayuda a afrontar tiempos difíciles. Sin embargo, es necesario mencionar que, a veces, te alejas de la realidad porque eres una persona soñadora.

Máscara 2:

Si escogiste esta máscara, ves la vida como un campo de batalla. Eso te ayuda a alcanzar objetivos, pero, en ocasiones, te sientes solo(a).

Máscara 3:

Si elegiste esta máscara, eres una persona aventurera. Quieres vivir nuevas experiencias. Te interesa vivir con intensidad, pero, a veces, descuidas tu mundo interior.

Máscara 4:

Si escogiste esta máscara, la vida te da un poco de ansiedad. Eres una persona muy trabajadora y activa. Te sueles estresar cuando las cosas no salen como las querías.

Máscara 5:

Si elegiste esta máscara, tienes una actitud contemplativa. Analizas bastante las cosas. Piensas antes de tomar una decisión. Eres una persona razonable.

Máscara 6:

Si escogiste esta máscara, tienes una actitud ligeramente moderada ante la vida. Sueles mantener un perfil bajo. No te agrada generar discordia. Te molesta la controversia. Siempre huyes de los problemas.

¿Cuándo inicia el desarrollo de la personalidad?

Para responder esta interrogante, te comento que en la página web de Canal Salud IMQ se indica que “el desarrollo de la personalidad se inicia desde que nacemos, aunque es en la adolescencia cuando comienzan a sentarse las bases que nos definirán mentalmente. La búsqueda de nuestra propia identidad requiere de exploración, pensamiento crítico y confianza en uno mismo”.

