Imagina por un momento que ingresas a una sala y visualizas un par de libros, pero no se tratan de unos simples, pues son mágicos. Si abres uno, accederás a una interesante información que te dejará impregnado. ¿Lo pensaste? De ser así, te comentaré que de eso consiste el presente test visual que te enseñaré hoy . Bastará que escojas una opción del gráfico con el fin de que descubras cómo en realidad es tu mente y qué pensamientos posee. ¿Te sientes preparado para desarrollar esta actividad popular de Internet? No te tomarás más de 50 segundos, ya que es muy sencillo y lo mejor de todo es que te mantendrás entretenido. ¡Adelante!

Imagen del test visual

Estos son los libros que componen la prueba mental de hoy. Parecen simples, pero tienen esa capacidad de indicarte algo interesante de tus pensamientos. Te pediré que elijas una opción y leas su mensaje, ya que quedarás más que sorprendido. ¿Listo para tu intento? ¡Mucha suerte!

TEST VISUAL | Leer es importante para incrementar los conocimientos. (Foto: Composición Freepik / Depor)

Resultados del test visual

LIBRO 1

En caso de escoger este libro, presentas unos pensamientos que están asociados a la libertad. Te imaginas viajando por las ciudades más hermosas del mundo y tienes una vida llena de aventuras. Eso sí, deseas que esto se haga realidad en compañía de tu familia.

LIBRO 2

En caso de seleccionar este libro, te comentaré que piensas mucho en el pasado y en situaciones que te causan tristeza. Sientes que has cometido varios errores y que no lo solucionaste a tiempo. Eso te mantiene en un bajo estado emocional. Ten presente que esas cosas ya sucedieron y no existe posibilidad de arreglarlas.

LIBRO 3

Si te interesó esta opción, habitualmente piensas en tu futuro. Tienes en mente los objetivos que has trazado por mucho tiempo, pues deseas que tu familia y amistades se sientan orgullosas de lo que consigas. Por eso, te esfuerzas diariamente y no te rindes.

RECUERDA: Este test visual es solo para fines de entretenimiento y autoconocimiento. No debe tomarse como una evaluación psicológica profunda o un reemplazo del consejo profesional.

