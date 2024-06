Un detalle que me llamó la atención en los videojuegos de acción eran las puertas astrales. Visualizaba cómo los personajes entraban por estos portales y se encontraban como por arte de magia en otras dimensiones o nuevos mundos. Era increíble y me imaginé en algún momento si eso ocurrirá en la vida real. En esta oportunidad, te enseñaré una actividad que está inspirada en lo que te mencioné anteriormente, pero la diferencia es que te indicará datos sorprendentes de tu ser interior. No te tomará mucho tiempo en jugar este test visual porque te bastará 1 minuto como máximo. Cuando lo desarrollé, obtuve una experiencia fascinante y quedé conforme con los resultados que leí. ¿Estás preparado para tu turno?

Imagina por un momento que tienes estos tres portales en frente y te den la posibilidad de entrar por uno de ellos, ¿por cuál te decides? En caso de estar dudando, deja que tu intuición te ayude en esta oportunidad. Después de ello, conocerás nueva información sobre tu ser interior. ¿Listo para realizarlo?

TEST VISUAL | Cada opción está dispuesta a indicarte datos interesantes de tu personalidad. (Foto: Composición Freepik / Depor)

Resultados del test visual

PUERTA ASTRAL 1

Tu elección te está revelando que eres alguien tranquilo y equilibrado. También muestras una gran comprensión con los demás y no se te hace difícil hacer amistades. Estás dispuesto a escuchar puntos de vistas distintos para tomar una decisión.

PUERTA ASTRAL 2

Esto te revela que eres alguien explosivo cuando te hacen enojar, pero esto se te pasa en menos de lo imaginado. Estás interesado por aprender cosas nuevas y a una velocidad increíble, pues captas con facilidad.

PUERTA ASTRAL 3

¿Elegiste esta opción? Esto te revela que presentas una enorme energía. Pese a las dificultades que se te presentan en tu camino, lo tomas con calma y buscas una solución temprana. Eso demuestra que eres práctico y objetivo.

