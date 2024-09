¿Alguna vez te has preguntado cómo te ven los demás? A veces creemos conocernos por completo, pero la percepción externa puede ser muy distinta. Te propongo un sencillo y entretenido test visual que te ayudará a descubrir facetas de tu personalidad a través de una elección muy simple: seleccionar una de tres imágenes de paisajes. No se trata solo de elegir lo que te parece más bonito, sino de dejarte llevar por la intuición y, de alguna manera, permitir que tu subconsciente hable por ti. Cada opción revela algo único sobre cómo te perciben quienes te rodean, desde tu círculo más cercano hasta aquellos con los que apenas tienes contacto. ¿Eres visto como una persona segura y fuerte o tal vez más reservada y paciente? Esta prueba no solo te dará algunas pistas sobre tu imagen externa, sino que también puede sorprenderte con detalles que quizás desconocías de ti mismo. Así que, sin pensarlo mucho, elige la alternativa que más te llame la atención y descubre lo que dice sobre ti. ¡Te garantizo que los resultados te harán reflexionar!

¿Seleccionaste la imagen #1?

No toleras las mentiras en las relaciones, puedes perdonar y entender casi cualquier cosa, excepto la traición y la falsedad. Te dejas llevar por tus emociones, siempre guiado por el corazón. Quienes te rodean suelen malinterpretarte, creyendo que eres una persona muy segura y obstinada, pero en realidad, lo que te falta es confianza. Es una especie de “máscara” que usas para ocultar lo que percibes como tu vulnerabilidad. A los ojos de los demás, eres justo, honesto, aunque complicado. Como amigo, eres leal y estarías dispuesto a hacer lo que fuera por aquellos que amas.

¿Seleccionaste la imagen #2?

Tienes el don de encontrar soluciones en las situaciones más enredadas. Los desafíos que has enfrentado te han hecho más fuerte, convirtiéndote en un líder natural. Tu intuición es tu mayor aliada. Disfrutas comunicarte y buscas cada oportunidad para hacerlo, aunque no todos comparten tu entusiasmo. Algunos te ven como hablador, sabiondo, incluso algo egocéntrico, pero esa no es la verdad. La realidad es que sabes mucho, te enorgulleces de ello y tiendes a priorizar tus intereses por encima de los demás. Sin embargo, cuando te sientes animado, te transformas en el alma de la fiesta, capaz de convertir un día cualquiera en una celebración.

¿Seleccionaste la imagen #3?

Eres sereno, paciente y reservado. Para sacarte de tus casillas, alguien debe esforzarse en serio. Las personas valoran tu inteligencia y admiran tu capacidad de mantener la calma. A tu alrededor, los demás se sienten protegidos. Aun así, te ven como poco práctico, y a veces intentan aprovecharse de ti, pero solo te dejas cuando consideras que es necesario. Percibes cada una de esas manipulaciones; algunas te divierten, otras te irritan, todo depende de cómo te sientas respecto a quien lo intenta.





