¿Te gustaría saber si eres una persona creativa? Si tu respuesta es un contundente “sí”, el test de personalidad que Depor te presenta en esta nota es ideal para ti, ya que puede brindarte esa información. ¡No es broma!

Para que sepas cómo eres realmente, solo tienes que decir qué ves primero en la imagen, según MDZ Online. Como opciones están el pulgar y las teclas de un piano. No se vale mentir, pues cada alternativa posee un significado distinto en esta prueba viral psicológica.

Imagen del test viral 2022

Esta ilustración te ayudará a saber si eres una persona creativa. Solo dinos si viste primero el pulgar o las teclas de un piano. (Foto: MDZ Online)

Respuestas de la prueba psicológica

Pulgar:

Si viste primero el pulgar, eres una persona inquieta. No toleras la zona de confort en el trabajo. Frecuentemente buscas nuevos rumbos. Consideras que la vida es muy corta como para estar sufriendo. Eres muy cariñoso(a), leal y fiel. Te encanta estar en pareja. No te gusta que te den órdenes. Te vas de los lugares donde no te permiten crecer.

Teclas de un piano:

Si viste primero las teclas de un piano, destacas por tu creatividad. Eres una persona muy detallista y observadora. Tu familia es lo más importante que tienes. Defiendes a tus familiares con uñas y dientes. Rara vez pasas desapercibido(a) en los lugares a los que vas. Tienes una actitud positiva. Siempre intentas ver el lado bueno de las cosas. Te gusta complacer a otros, pero sin olvidarte de ti.

¿Qué es un test de personalidad?

Los test de personalidad son cuestionarios que son diseñados o creados con el fin de evaluar la personalidad de un individuo. En otras palabras, te permiten conocer cómo realmente es una persona. Las pruebas que circulan en redes sociales generalmente consisten en responder una sola pregunta: ¿Qué ves primero en la imagen? La contestación permitirá al usuario saber sobre su forma de ser.

¿Cuál es el origen de los test de personalidad?

De acuerdo a Wikipedia, los primeros test de personalidad fueron desarrollados en 1920. Estos cuestionarios “tenían como objetivo facilitar el proceso de selección de personal, particularmente en las fuerzas armadas”.

En estos tiempos, muchos usuarios de distintas partes del mundo tienen interés por saber más sobre su forma de ser. Es por eso que en redes sociales hay varias pruebas sencillas que permiten a los internautas conocer todo lo relacionado a su personalidad.