Es importante que te enfoques en la ilustración del test visual que te dejaremos líneas abajo. Esta imagen muestra lo que parece ser un árbol con enormes raíces y muchas ramas secas. Sin embargo, también aparecen otros elementos completamente diferentes como dos rostros: uno femenino y otro masculino. Tienes que ser sincero y contestar cuál de todos los elementos se apoderó de tu atención.

Enfócate en la gráfica y responde qué viste

Como te señalamos anteriormente, solo debes mirar con bastante atención. Requerirás que utilices todos tus sentidos con el único objetivo de descubrir en qué nivel se encuentra tu inteligencia emocional. Una vez que ya tengas en mente tu respuesta, lo siguiente será leer con detenimiento el significado.

Solo responde qué lograste identificar y luego de ello te mostraremos los resultados del test visual. | Foto: chedonna

Conoce los resultados del test visual

Si has visto una pareja enamorada

Si lo primero que notaste son las caras de dos enamorados, significa que eres una persona que antepone el amor en la vida . Te gustan las películas románticas, las historias que te hacen llorar. Sueñas con un amor de cuento de hadas, uno que te haga feliz y dure toda la vida. Tu deseo es tan grande que acabas de enviar esta petición al universo y si aún no has sido recompensado muy pronto sucederá que tu príncipe azul te encontrará.

Si has visto un árbol

Si lo primero que notaste fue el árbol con sus ramas y raíces, significa que eres una persona muy abierta, progresista y curiosa. Así como el árbol extiende sus ramas en todas direcciones, usted se ramifica hacia otros, buscando conexiones sociales, entretenimiento y, a veces, incluso romance . En el amor necesitas tener a tu lado a una persona con el mismo espíritu que tú, abierta y original.

Si vieras la raíz en forma de corazón

Si has notado que la parte inferior de la imagen o las raíces del árbol se arquean para formar un corazón, significa que eres una persona introvertida . No te abres mucho a los demás y te mantienes bien anclado a tu armadura. Las personas que no te conocen bien pueden confundirte con una persona fría. Solo te dejas llevar por las personas adecuadas, aquellas que te muestran confianza y respeto. Eres selectivo y muy dedicado a tus aspiraciones profesionales.

¿Qué es un test de personalidad?

Los test de personalidad, ya sean visuales o de cualquier otro tipo, son instrumentos, según los expertos, que tienen el objetivo de medir o evaluar una característica psicológica en específico. Por este motivo se han convertido en un contenido muy popular en las redes sociales e internet en general, ya que a través de ellos es posible conocer diferentes rasgos que es muy posible que no conozcas acerca de ti, de lo que piensas sobre las cosas, y de la forma que tienes de ser o comportarte ante determinadas situaciones y estímulos.

¿Qué ventajas podemos conseguir realizando un test?

Podemos conocer los rasgos de nuestra personalidad oculta o saber más detalles de nuestro comportamiento gracias a las reflexiones que nos facilitan estos test de personalidad virales. Suponen además una manera divertida de distraerse y un ejercicio saludable para nuestra mente, al salirnos de la rutina y del típico contenido estruendoso de las redes sociales.

