En este test visual necesitaremos que seas lo más sincero posible. Pues las revelaciones que vas a recibir dependerán única y exclusivamente de la elección que realices. Recuerda que tu decisión está influenciada por ciertos aspectos, en este caso tendrás que indicarnos cuál es la manera que utilizas con frecuencia al sentarte. Te dejaremos varias alternativas y escogerás aquella que consideres adecuada o, por lo menos, la más cercana. No examines cada respuesta, simplemente elige una.

Mira la imagen del test visual

No tienes que esforzarte mucho al momento de darnos una respuesta. Bastará que reconozcas cuál de las tres alternativas te identifica. En caso no encuentres alguna que sea igual, selecciona la postura que guarde cierta semejanza. Es importante aclarar que este test visual tiene bastante aceptación entre los internautas, pero no cuenta con validez científica.

Tan solo elige un de las alternativas y luego de ello podrás conocer los resultados del test visual.| Foto: namastest

Conoce los resultados del test visual

Si te sientas de lado...

Si generalmente te sientas de lado, entonces eres una persona paciente. Prefieres mantener la distancia con las personas que te molestan. Además, también eres una persona inteligente y sabia.

Si te sientas con las manos atrás...

Por último y no menos importante, hay quienes se sientan de otra forma y recostado hacia atrás, con las manos como soporte. Si esta es tu postura, entonces quiere decir que eres una persona relajada, que prefieres por sobre todas las cosas.

Si te sientas de piernas cruzadas...

Esta es una de las posturas más comunes entre las personas, por lo que si tu forma de sentarte es con las piernas cruzadas, quiere decir que eres una persona enfocada en disfrutar el presente. Vives cada instante como si fuera el último. Eres alguien que valora mucho lo que le traiga el destino.

Desarrolla otro test en este video