¿Te has preguntado si estás realmente enamorado? Pues esa interrogante será resuelta en segundos. Lo único que tienes que hacer para conocer la respuesta es que visualices la ilustración que acompaña a este test visual y luego de contarnos qué figura llamo tu atención llegarás a descubrir la respuesta.

La imagen del test visual muestra a una pareja ya entrada en años bailando bajo la luz de una farola y en medio de la nada. Lo importan acá es que nos cuentes cuál fue el primer elemento que llamó tu atención, pues ese será el que te guié hacia los resultado de esta prueba. ¿Ya tienes una respuesta?

Lo siguiente es que cuando ya cuentes con una figura, lo siguiente es que conozcas su significado y sobre todo si realmente te encuentras perdidamente enamorado de esa persona que tú consideras ‘especial’.

La imagen del test visual de los enamorados

Lo que llegues a identificar en este test de personalidad te revelará los resultados. | Foto: chedonna

Resultados del test visual

Si has visto primero la farola : la luz que ilumina la escena también proviene de la farola, un elemento central y muy importante. Ver eso, en la prueba de la pareja creciendo juntos, nos da un poco de contexto. Su simbología se traduce en una necesidad de claridad y verdad de la que obviamente careces en este momento. El “problema” es simple. Evidentemente la persona que tienes a tu lado en este momento no te ayuda a mantener la calma como deberías, no te hace sentir seguro.

Si has visto el andén: aunque es un elemento muy poco romántico, el andén o el embarcadero es realmente interesante. Si lo has visto, significa que es importante para ti tener seguridad, apoyo en la vida. Sin embargo, dado que esta es la prueba de que la pareja crece junta, ¡esta es una gran señal! Significa que estás en una relación que te da amor y seguridad y también tranquilidad sobre el futuro.

Si has visto a la pareja bailando: Ver a la pareja bailando primero es una clara señal de una persona extremadamente romántica. Es una imagen verdaderamente sugerente, ver a las dos personas bailando contra la oscuridad del mar y la tarde. En resumen: ¡tienes un alma verdaderamente romántica! La prueba de la pareja creciendo junta revela que estás absolutamente listo para dar el siguiente paso con tu persona.