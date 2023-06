Me voy a sincerar contigo. Yo andaba por el mundo creyendo que me conocía al 100 %, pero lo cierto es que no supe cuál era mi verdadero yo hasta que participé en el test visual que hoy te traigo. La prueba es estupenda, al igual que otras que hay en Depor, como “la que describe tu identidad a la perfección, según la forma de tu dedo meñique” o “la que consiste en dar una simple respuesta para que descubras cómo eres”.

En esta ocasión, también tienes que contestar algo sumamente sencillo. Realmente no es nada del otro mundo. Solo debes decir qué captaste primero en la imagen que encontrarás más abajo. Con solo mencionar ello tendrás acceso a información muy importante sobre tu persona: conocerás si eres exigente o no. ¿Esta es una oportunidad única? Claro que sí.

Cuenta qué captaste primero en esta imagen

Ahora te indicaré qué opciones hay en la imagen del test visual. Como no quiero mentirte, te recalco que nada más están la mariposa y los rostros. Cada alternativa posee un significado diferente. Es por eso que la sinceridad es fundamental a la hora de dar una respuesta. Además, es necesario que tengas en claro que los resultados de la prueba no poseen validez científica, pero eso no quita el hecho de que sean impactantes.

Esta imagen, que posee un fondo de color morado, te muestra dos dibujos: el de una mariposa y el de dos rostros. (Foto: MDZ Online)

Lee los resultados del test visual

Mariposa:

Si viste primero la mariposa, las personas se sienten cómodas hablando contigo. Das buenos consejos. Eres confiable y muy exigente. Sobresales por tu creatividad y por la rapidez con la que resuelves cualquier problema.

Rostros:

Si viste primero los rostros, prefieres quedarte callado(a) cuando algo te molesta para evitar problemas. Odias las discusiones. Eres generoso(a) y capaz de sacrificar tu propia felicidad por la de tus familiares. Priorizas a tus seres queridos. Sueles ponerte en el lugar del otro para comprender lo que le pasa y tratar de ayudarlo.

¿Qué puedes aprender desarrollando este test?

Gente como tú y yo, por lo general, cree de manera errónea que la mayor parte de las personas comparten los mismos puntos de vista, actitudes, opiniones y rasgos que ellos, por lo que recurriendo a este tipo de actividades podemos llegar a entendernos mejor, al mismo tiempo que nos ayudará a desarrollarnos.

Participa en un nuevo test visual

Estas cuatro imágenes develarán rasgos de tu personalidad según tu interpretación. Sigue las instrucciones y descubrirás lo que no sabías de ti.