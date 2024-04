Hace unos años, yo formaba parte del grupo de usuarios que no creían que un test visual tenía la capacidad de brindar información relevante. Ese pensamiento cambió cuando me animé a participar en una prueba y pude conocerme mejor. Actualmente, ya me he sumado a varias y hoy te doy la posibilidad de que resuelvas una que es excelente porque te permitirá descubrir cómo eres en realidad, siempre y cuando elijas uno de los búhos que aparecen en la imagen de abajo. ¿Te das cuenta que no harás nada complicado? No lo pienses más. Esta es una oportunidad de oro. Por ende, no debes desaprovecharla. Créeme que si lo haces, te arrepentirás.

Imagen del test visual

En la imagen del test visual hay cuatro búhos en total. Cada uno utiliza su pico para sostener una llave. No me preguntes qué abren esos objetos porque no lo sé. Solo asegúrate de escoger el animal que más te llame la atención. Cuando hayas tomado una decisión, lee los resultados de la prueba, que, por cierto, no poseen validez científica.

TEST VISUAL | Esta imagen te muestra cuatro búhos. Escoge uno. (Foto: namastest.net)

Resultados del test visual

Búho 1:

Si elegiste este búho, siempre quieres aprender cosas nuevas e interesantes. Eres una persona muy abierta.

Búho 2:

Si escogiste este búho, te da miedo todo lo que te rodea. Puedes llegar a sentir frío incluso con un calor de 30 grados.

Búho 3:

Si elegiste este búho, eres una persona segura. Te esfuerza bastante por conseguir lo que deseas.

Búho 4:

Si escogiste este búho, te cuesta desenvolverte. Tienes ganas de conocer el mundo, pero al mismo tiempo te da miedo.

La importancia del autoconocimiento

En la página web cepsicologia.com se explica que el autoconocimiento es fundamental, ya que le permite a una persona saber lo que quiere en la vida, “ya sea en grandes proyectos o en el día a día”. Además, le permite gestionar mejor sus emociones, “incluso en las situaciones más difíciles”.

