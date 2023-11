Los test que se difunden a diario se han convertido en una gran alternativa para miles de internautas. Y es que estas pruebas tienen el objetivo de mostrarnos distintos aspectos de nuestra personalidad. Para lograr obtener esos resultados, simplemente tendrás que elegir entre las dos alternativas que te aparecen en este test visual. El único requisito es que cuando elijas tu respuesta, esta sea sincera por lo tanto no debes modificarla antes, durante ni después.

En la gráfica a analizar se aprecian dos tipos diferentes de planta. Lo que debes hacer es elegir entre esas dos alternativas. Serán tus gustos y preferencias lo que te guien hacia los resultados. Y una vez que ya tengas en mente tu respuesta, lo siguiente es que leas con atención el significado del mismo.

Mira la imagen del test visual

Simplemente tienes que elegir una de las dos alternativas y lograrás conocer más de tu personalidad. (Foto: TiempoX)

Conoce los resultados del test visual

Si elegiste la primera opción...

Si elegiste esta opción probablemente has pasado un largo camino en relación al autocuidado y la forma en la que te ves a ti misma, por lo que entiendes que no es un camino perfecto. Has pasado por momentos en los que no eres capaz de cuidarte y que te sientes apagada, pero luego vuelves a regar este árbol que poco a poco da sus frutos, y eso es positivo para tu camino personal. Tú has tenido la posibilidad de avanzar en esta montaña rusa de lo que significa quererse con luces y sombras, así que no abandones por malos comentarios o personas a las que no les acomoda en lo que te estás convirtiendo.

Si elegiste la segunda opción...

La elección de este ramo de flores dice de ti que probablemente estás empezando en el camino del autocuidado y tienes un concepto tal vez errado del tema. Sientes que debes ser siempre perfecta o vivir la vida alegremente, cuando la perfección no existe y lo que puede ser alegre para unos, es tremendamente triste para otros. Tienes que darte el espacio para entender tus errores, comprender tu forma de ser y vivir las penas como corresponde, porque no todo puede ser color de rosas y finalmente te destruye un poco pensar así. Valora lo que eres y lo que no eres, aunque hayas crecido pensando que nunca te puedes equivocar.

¿Este test visual te pareció interesante porque aprendiste más de ti y de tu forma de ser o pensar? Estos contenidos resultan muy interesantes y, en algunos casos, muy difíciles de realizar, pero siempre te dejan una enseñanza. Si quieres participar en otras pruebas como esta, te contamos que hay una gran lista que puedes mirar. Solo tienes que darle clic al siguiente enlace con más test visuales en Depor, y listo. ¿Te animas?

¿Cuándo inicia el desarrollo de la personalidad?

Para responder esta interrogante, te comento que en la página web de Canal Salud IMQ se indica que “el desarrollo de la personalidad se inicia desde que nacemos, aunque es en la adolescencia cuando comienzan a sentarse las bases que nos definirán mentalmente. La búsqueda de nuestra propia identidad requiere de exploración, pensamiento crítico y confianza en uno mismo”.

Te muestro otro test en este video