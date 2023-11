Siempre cae bien saber cosas sobre nuestra forma de ser. Por suerte para ti, con este test visual vas a poder obtener información sobre tu personalidad fácilmente. ¿Qué debes hacer para recibirla? Nada del otro mundo. Solo seleccionar uno de los mandalas que aparecen en la imagen de abajo.

Claro está, antes de escoger alguno, tienes que mirarlos detenidamente. Por eso es que no se ha establecido ningún límite de tiempo. No es necesario que tomes una decisión de manera rápida. Demórate todo lo que quieras porque después no habrá posibilidad alguna de que cambies tu respuesta.

Imagen del test visual

Son seis mandalas que puedes mirar en la imagen. Si bien ninguno está pintado, no quita el hecho de que se ven muy bien. Con respecto a los resultados de la prueba, debo recalcar que estos sorprenden a cualquiera; sin embargo, no poseen validez científica, como muchos piensan. ¡Oojo con eso!

TEST VISUAL | En esta imagen hay seis mandalas distintos. Tienes que elegir uno. (Foto: namastest.net)

Los resultados del test visual

Mandala 1:

Si seleccionaste este mandala, eres una persona empática. Te relacionas muy bien con los animales y la naturaleza. Encuentras paz en el silencio.

Mandala 2:

Si elegiste este mandala, te encanta identificarte con los sentimientos de los demás. Tienes una sensibilidad extrema. Difícilmente te rindes. Eres una persona generosa.

Mandala 3:

Si seleccionaste este mandala, no te detienes en lo superficial. Prefieres investigar para comprender mejor todo lo que te rodea. No dudas en ayudar a quien necesita apoyo.

Mandala 4:

Si elegiste este mandala, adoptas los problemas de los demás como propios y eso te causa daño. Te sueles poner en segundo lugar. Eres una persona muy empática.

Mandala 5:

Si seleccionaste este mandala, tienes la capacidad de curarte. Posees inteligencia emocional. Transmites paz con solo una mirada.

Mandala 6:

Si elegiste este mandala, te encanta ayudar a los demás. Brindar apoyo es una prioridad para ti. Eso hace que te olvides de tus propias necesidades. Nunca esperas nada a cambio.

¿Cuándo inicia el desarrollo de la personalidad?

Para responder esta interrogante, te comento que en la página web de Canal Salud IMQ se indica que “el desarrollo de la personalidad se inicia desde que nacemos, aunque es en la adolescencia cuando comienzan a sentarse las bases que nos definirán mentalmente. La búsqueda de nuestra propia identidad requiere de exploración, pensamiento crítico y confianza en uno mismo”.

