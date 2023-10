Desde la forma de nuestro dedo pulgar hasta la manera de caminar, cada parte del cuerpo y acción que realizamos de manera cotidiana puede aflorar aspectos de nuestra personalidad. En ese sentido, ahora te mostraremos un test visual que revelará tu forma de ser con simplemente indicar cuál es tu lugar preferido en la mesa. Es decir, debes escoger la posición en que te sueles ubicar al momento de comer en familia o amigos. El único requisito es que seas sincero cuando realices tu elección.

Te muestro la gráfica del test visual

Aquí lo único que vamos a necesitar es que elijas la opción que para ti sea la más adecuada. ¿Estás listo? Todos tenemos un lugar preferido al momento de sentarnos en la mesa, no lo vas a negar. Ahora, plasma ese “gusto” en este test visual y te aseguramos que los resultados que consigas te dejarán sin palabras.

Tienes que elegir la alternativa que sea la más adecuada para ti y luego de ello leer con atención su significado.| Foto: namastest

Conoce los resultados del test visual

Lado 1: Eres menos expansivo y el protagonista de aquellos que eligen otro punto. Te identificas como una persona talentosa y que siempre sabe resolver sus problemas por si solo, aunque no te gusta exponer tus ideas frente al público.

Lado 2: Te identificas como una persona tímida y que no desea ser el centro de atención en el trabajo o centro de estudios. Eres simplemente una persona que valora mucho la influencia que los demás pueden tener sobre nosotros y no quieres perder tu tiempo en eso.

Lado 3: Es posible que seas una persona con un gran carácter y que siempre busca resolver sus problemas en el menor tiempo posible. Te agradan los desafíos y no te gusta la rutina diaria del trabajo o estudios.

Lado 4: Eres alguien que no tiene miedo de mirar a los demás directamente a los ojos. Tu elección denota una personalidad decididamente disruptiva que no solo no le teme a los demás, sino que casi siempre te colocas como líder y guía en los equipos de trabajo.

En este video te muestro otro test visual