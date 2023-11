Si me preguntas cuál es el test visual que está generando muchos comentarios positivos en las redes sociales, mi respuesta es el que motivó esta nota de Depor. La prueba está dando la hora debido a su capacidad para exponer la manera de ser de uno rápidamente. Para recibir esa información, tienes que contestar quién crees que se divierte más en la imagen de abajo.

¿Te das cuenta que no debes realizar ninguna actividad complicada aquí? No todos los días tienes una oportunidad así. Debes aprovechar el tiempo libre que tengas para participar en este test visual. No te arrepentirás ya que conocerás muchas sobre tu personalidad en un dos por tres.

Imagen del test visual

La imagen del test visual (que por cierto, no posee validez científica) muestra a una familia, conformada por un padre, una madre y dos hijos. Todos se encuentran, aparentemente, en la cima de un monte, pasándola bien. Luego de mirar detenidamente la ilustración, responde quién crees que se divierte más. ¡Vamos! ¡Es fácil!

TEST VISUAL | Esta imagen te permite apreciar varias personas. ¿Quién crees que se divierte más? (Foto: namastest.net)

Resultados del test visual

Persona 1:

Si crees que esta persona se divierte más, tienes una sensibilidad intensa. Las cosas te gustan o no, te hacen feliz o no. Muestras tus sentimientos con facilidad.

Persona 2:

Si crees que esta persona se divierte más, eres tranquilo(a) y amable. Te gusta cuidarte. Consideras que la clave de todo es tu familia y tu hogar. Prefieres pocos amigos, pero los mejores.

Persona 3:

Si crees que esta persona se divierte más, consideras que los sentimientos son todo. Eres cariñoso(a). La gente te quiere por tu espontaneidad.

Persona 4:

Si crees que esta persona se divierte más, paras pendiente de todo lo que te rodea. Eres observador. Tienes una especial sensibilidad para detectar mentiras.

La importancia del autoconocimiento

En la página web cepsicologia.com se explica que el autoconocimiento es fundamental, ya que le permite a una persona saber lo que quiere en la vida, “ya sea en grandes proyectos o en el día a día”. Además, le permite gestionar mejor sus emociones, “incluso en las situaciones más difíciles”.

